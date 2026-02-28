WBC 最新情報

間もなく開催されるWBCでは、侍ジャパンが2大会連続4度目の優勝を目指している。前回の2023年大会では、準決勝で戦ったメキシコ相手に敗退寸前のところまで追い込まれたが、同チームが今大会も難敵として立ちはだかるかは不透明な状況かもしれない。米公式サイト『MLB.com』が報じた。

メキシコは2006年の第1回大会からWBCに出場し続けており、前回大会では同国史上初めてベスト4に進出した。その記録の更新を狙う今大会では、アメリカ、イギリス、イタリア、ブラジルと共にプールAに入っている。

同サイトは「かつてないほどタレントが揃った今大会において、メキシコは主力野手の奮起が不可欠だ。幸いにも、長期間にわたってチームを引っ張れる力を持つ選手は十分にいる。ランディ・アロサレーナ外野手は、5年連続で20本塁打・20盗塁を達成。アレハンドロ・カーク捕手は昨季、自己最多の15本塁打を記録した。ジャレン・デュラン外野手は2024年、ジョナサン・アランダ内野手も2025年にブレイクした」と言及。

一方、「たとえ打者が活躍したとしても、チームが勝ち進むには投手陣の活躍も欠かせない。アメリカのポール・スキーンズ投手やタリック・スクーバル投手、日本の山本由伸投手、ドミニカ共和国のクリストファー・サンチェス投手のような絶対的エースがいないのが現状だ。最大の課題は、他の強豪国に比べてやや手薄な先発ローテだろう」とも指摘している。

