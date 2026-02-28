2026年3月の運勢「血液型×タロット占い」A型・B型・O型・AB型の運気と開運のヒントを伝授【今月の運勢】

2026年3月、あなたの運勢はどう動くのでしょうか？ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の運勢占い。TOKYO FM＋では、2026年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信しています。本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の人気占い師・草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが、血液型とタロットカードを組み合わせた占術で2月の運気を占った解説。恋愛、仕事、人間関係において、今月をより良く過ごすための具体的なアドバイスを血液型別にお伝えします。今月の前半は、気持ちが先走ってしまい、なかなか形にならないもどかしさを感じることがあるかもしれません。焦って行動するよりも、まずは「自分が何をしたいのか」を紙に書き出してみるのがおすすめです。特に春分以降は、それまでの停滞感が徐々にほぐれていくでしょう。今月を「準備の期間」と割り切って過ごすことで、気持ちがすっと楽になるはずです。いつもの行動力やアイデアが、今月は少し控えめになりそうです。無理に動こうとせず、自分のやり方を見直す良いタイミングだと捉えてみてください。「こうあるべき」という思い込みを一度手放してみると、月の後半から風向きが変わりやすくなります。柔軟な姿勢を持つことが、今月のあなたにとって最大の武器となるでしょう。これまでの頑張りが正当に評価される、まさに実りの月となるでしょう。春分を境に運気の流れが大きく動き始めますので、チャンスを感じたら迷わず行動に移してください。過去にやりきれなかったことへの再挑戦も非常に良い時期です。「もう一度やりたい」と思っていたことに、今月こそ手を伸ばしてみましょう。頭の回転が非常に速くなる月です。ずっと曖昧にしていた問題や人間関係に対して、すっきりとした結論を出すのに適しています。直感に頼るよりも、論理性を持って動くことで、より良い結果が出やすい時期です。「なんとなく」で保留にしていた事柄を、今月のうちにしっかりと整理していきましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としても活動しており、芸能関係者からの信頼も厚い。