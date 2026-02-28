「骨付き肉を手づかみで食う」「紙に殴り書き」他人には見せられないけどやるとスッキリ!? みんなが密かにやってる"機嫌の取り方"

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ「取説案件 〜私の機嫌の取り方〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆紙に殴り書きしてスッキリ！

私の機嫌の取り方は、今の思いを書き出すことです。もともとメモ魔で、なんでも紙に書くことが好きなのですが、機嫌が悪いときは、その理由などをひたすら殴り書きしてスカッとします！ ただ、人様には見せられないような内容なので、すぐにシュレッダーしますが（笑）（神奈川県 31歳 女性）

◆モヤモヤが晴れるまで…

私は、仕事の帰りに人気のない道を通って気分転換します。誰もいない静かな道を見つけて、モヤモヤした気持ちがなくなるまで歩きます。また、普段はラジオを聴きながら帰りますが、そのときは、ラジオを聴かず自然の音を聴いて気持ちを落ち着かせます。悩んでいることも、街の風景に溶け込ませればどうでも良くなりますよ（千葉県 27歳 男性）

◆骨付き肉に食らいつく！

私の機嫌の取り方は「骨付き肉を食う」です。イライラが募ったら、近所の激安スーパーの精肉コーナーにダッシュして、何の肉でもいいので骨付き肉を買い、魚焼きグリルでじっくり火を通し、おもむろにかぶりつきます。好きな調味料をぶっかけて、野生児に戻ったかのごとく手づかみで肉に食らいつきます。その姿は、とても人様に見せられる姿ではないのですが、食べると大抵の嫌なことは忘れられます（東京都 48歳 女性）

◆お金を使って気持ちを上書き

私の機嫌の取り方は「お金をいっぱい使う」です。私は失敗を引きずりがちな性格で、1つ注意されると連鎖的に3つ4つと失敗してしまいます。そんなときはネットショッピングで欲しかったものを買ったり、大好きなゲームに課金したりして自分の機嫌を取っています。お金を使った後に後悔することもあるのですが、「お金は使うためにある！」と言い聞かせて、失敗で落ち込んだ気持ちを「お金を使ってしまった」という気持ちで上書きしています（群馬県 22歳 女性）

