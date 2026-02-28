「井端監督は…」侍ジャパン、アメリカでもWBC連覇が有力視されている！？…

侍ジャパン 最新情報

井端和弘監督率いる侍ジャパンは、3月5日から大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する。アメリカやドミニカ共和国ら強豪国がひしめく中、侍ジャパンは今大会の優勝候補にあげられている。米メディア『FOXスポーツ』のローワン・カブナー記者が言及した。

アメリカは過去最強クラスのロースターを揃え、ドミニカ共和国は選手の才能に溢れ、ベネズエラも屈指の打線を誇っている。それでも、過去5大会で3度の優勝を果たしている侍ジャパンの実績から今大会も優勝候補であると見られている。

2023年大会では、準決勝でメキシコに劇的なサヨナラ勝ちを収め、決勝では大谷翔平選手がマイク・トラウト外野手を三振に仕留めて優勝を決めた。しかし今大会では、大谷は投手としては登板せず、打者としてのみ出場する見込みだ。

それでも、日本にはワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手がエースとして控え、菊池雄星投手、菅野智之投手、そして沢村賞右腕の伊藤大海投手ら実力派が揃う。

まもなく開催されるWBCについてカブナー氏は「井端監督は数多くの戦力を試せるだろう。昨季、本塁打40を放ちセ・リーグMVPに輝いた佐藤輝明内野手でさえレギュラーを獲得するのが難しいほど、確固たる実力者が揃っている」と言及した。

