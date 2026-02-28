大まちや

神奈川県・鎌倉の大町エリアにある「大まちや」は、観光客でにぎわう小町通りから少し離れた場所にひっそりと佇む古民家和食店です。 歴史ある街・鎌倉の空気をそのまま閉じ込めたような空間で、旬の味覚をゆったりと楽しめるお店です。

古民家に溶け込む、鎌倉の趣ある時間

大まちやの魅力は、まずその建物にあります。年月を重ねた木造の梁や柱、やわらかな自然光が差し込む和室空間。空間に一歩足を踏み入れた瞬間から、どこか懐かしく、心がほどけていくような感覚に包まれます。

店内は落ち着いた雰囲気で、日常の慌ただしさを忘れさせてくれる静けさが漂います。まるで鎌倉の歴史の一部に溶け込んだかのような時間が流れ、食事をする前から心が整っていくのを感じました。

特に印象的だったのは、愛犬と一緒に店内で過ごせることです。

ペット同伴可のお店でもテラス席のみという場合は少なくありませんが、大まちやでは店内一部で一緒に食事ができます。夏の暑さや冬の寒さを気にせず、大切な家族と同じ空間でゆったりと過ごせるのは大きな魅力です。

縁側に差し込むやわらかな光も印象的で、あたたかさと懐かしさを感じさせてくれます。

カウンター席はオーナーの手作りだそうで、古民家の雰囲気に自然と溶け込んでいました。細部にまでこだわりが感じられ、空間そのものが心地よい時間を演出してくれます。

古都の趣を味わいたい国内外の観光客はもちろん、ゆっくり過ごしたい地元の方にもおすすめしたいお店です。

小鉢に込めた、丁寧な和のひと皿

提供される料理は、旬の食材を取り入れた御膳スタイル。

オーナーは「家ではなかなか作らないような一品を、小鉢として楽しんでもらえたら」と話してくれました。日常ではあまり登場しない料理に出会えるのも、このお店ならではの魅力です。小さな器の中に、新しい発見と喜びが詰まっています。

また、小鉢や箸置き、器に至るまで、すべてにこだわりが感じられます。料理とともに空間全体がひとつの世界観をつくり出しており、視覚でも楽しめることで、味わいがより一層引き立ちます。

地元の食材と季節の食材をうまく組み合わせているのも印象的です。和食は表現の幅が広く、自由度の高い料理。創作の可能性も大きく、さまざまな食材を柔軟に取り入れられるのが魅力だといいます。その広がりの中で生まれる一皿一皿には、挑戦する楽しさも込められているようでした。

土日は朝食から営業しており、平日はランチとディナーでメニューが変わるため、それぞれの時間帯で異なる味わいを楽しめます。派手さではなく、丁寧さで勝負する、そんな鎌倉らしい和食です。

シンプルながら、食べるほどに味わい深い定食

今回いただいたのは、焼き魚定食（税込2,000円）と本日の漬けのっけごはん定食（税込2,700円）です。

焼き魚定食は、6種類の魚から選ぶことができます。今回はあじを選びました。

あじは旨みがぎゅっと凝縮されていて、シンプルながら驚くほど深い味わい。大根おろしが添えられているので、味の変化も楽しめます。

小鉢は3種類。生ハムとかぶの白だし和え、ピリ辛タコとトマトのマリネ、えびと白菜のしんじょうと、どれも日常ではなかなか味わえない一品です。家では作らない料理を小鉢として出して喜んでもらいたいというオーナーの想いを、しっかり感じることができました。

人気メニューの漬けのっけごはん定食は、漬けごはんだけでもしっかり一品ですが、さらに焼き魚を一品選べるのが驚きです。

今回は鮭ハラスを選びました。漬けに使われる魚はその日のお楽しみ。しっかりと味がついており、卵黄と絡めると濃厚な味わいに。ひと口食べるたび「美味しい！」と自然に声が出るほど、大満足の一品でした。こちらにも小鉢が3種類付きます。

どの定食も、ごはんは白米か十穀米から選べます。 自分好みに定食を仕上げられるのも楽しいポイントです。

派手な演出はありませんが、体にじんわりと染み渡るような味わい。観光の合間に立ち寄るというより、「ここで過ごす時間を楽しむ」ために訪れたい、そんなお店だと感じました。

まとめ

大まちやは、鎌倉の魅力を“空間と味”の両面から体験できる一軒です。歴史ある街並みに溶け込む、静かで趣あるひとときを味わいたい方にぴったりのお店です。鎌倉を訪れた際は、ぜひ足を運び、ゆったりとしたひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。丁寧に作られた空間や食器、そして料理が一体となって、訪れる人に特別な時間を演出してくれます。

The post 大まちや first appeared on 湘南人.

最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0007 神奈川県鎌倉市大町2-2-2
駅徒歩 JR鎌倉駅から徒歩7分
営業日 月曜日
営業時間 11:00～21:00
営業時間詳細 朝　土日祝　7:00～ 昼　定食屋　11:00～15:00（L.O.14:00） 夜　居酒屋　17:00～21:00（L.O. 20:00）
定休日 水曜日
予約 電話予約
電話番号 0467-84-8131
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 2000
予算（上限） 5000
支払い方法 現金
手数料 無し
席の種類 テーブル席
個室 無し
貸切 貸切可能
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス 落ち着いた空間
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン モーニング
アクセス 隠れ家レストラン
サービス ペット同伴
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.instagram.com/ohmachiya_kamakura