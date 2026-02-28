大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷をはじめ豪華な先発陣を擁している。タイラー・グラスノー投手もその一人だが、チームはシーズンをフルで走り抜けられるよう、今オフに増量するよう指示していたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「カリフォルニアポストのディラン・ヘルナンデス記者によると、グラスノーは耐久力向上のため、オフシーズン中の増量を球団から求められたことを明かした。彼はトレーニングで自然に体重が落ちやすく、それを補うだけの食事を取れていない傾向があるため、毎日の食事量を増やすよう努めたという。およそ20ポンド増量し240ポンド超、体脂肪率も5％から9％以上になった彼は、162試合の長いシーズンに耐えられる体になったと感じている」と言及。

続けて、「“もう少し脂肪を増やせば、組織にうまくなじんでくれる”って言われたんだ。試してみたら、ずっと調子が良くなったよ。軽い体重の方が感覚はいいけど、そのままでフルシーズンを戦い抜くのは難しいと思う。ある程度の体重があった方がいいんだ」というグラスノーのコメントを伝えている。

昨季のグラスノーは故障の影響もあり18登板、4勝3敗、防御率3.18といった数字にとどまったが、今季は一皮むけた姿を見せられるだろうか。

