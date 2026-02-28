













北海道日本ハムファイターズの郡司裕也捕手は27日、台湾代表との練習試合に「4番・三塁」でスタメン出場。2回に先制の一発を放った。







0-0で迎えた2回に、この回先頭の4番・郡司捕手に打席が回る。台湾代表のマウンドには、同じく日本ハムに所属する古林睿煬投手が上がっていた。



カウント3-1からの5球目、やや内角の球を郡司捕手が引っ張ると、打球はそのままレフトスタンドへ。台湾の「火球男」とも呼ばれている古林投手との同僚対決を制す形となった。











郡司捕手は7回にも適時内野安打を放つなど、3打数2安打2打点と活躍。試合は日本ハムが6-1で勝利した。



郡司捕手は今季、新庄剛志監督から開幕4番に指名されるなど、チーム内での期待も高まっている。開幕に向けて状態をさらに上げていきたい。









【動画】「火球男」から豪快弾！郡司のホームランがこちら

