山梨県の西部に位置する南アルプス市(みなみあるぷすし)は、南アルプス連峰の豊かな自然と清らかな水に恵まれたまち。日本有数の扇状地である御勅使川(みだいがわ)扇状地やそれに続く低地では、果樹栽培が盛んに営まれ、たくさんのフルーツが実ります。

今回は、“桃”の花が咲き誇る南アルプス市で開催される「南アルプス桃源郷マラソン大会」と、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

仲間作りにも! 「第24回 南アルプス桃源郷マラソン大会」について

第24回 南アルプス桃源郷マラソン大会

・開催日時：令和8年3月29日(日) ※雨天決行

・開催場所：山梨県南アルプス市 日世 南アルプススタジアム(櫛形総合公園陸上競技場) 山梨県南アルプス市桃園1600

・アクセス：JR甲府駅から無料シャトルバス

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

春の訪れとともに一面に桃の花が咲き誇り、まるで桃源郷のような美しい景色に包まれる南アルプス市。

「南アルプス桃源郷マラソン大会」は、そんな絶景を駆け抜けて春の南アルプスの自然を体感できるマラソン大会で、今年で24回目の開催となります。

ハーフマラソンの部と10kmレース、5kmレース、3.5kmレース、キッズレースと多彩な種目があり、小さな子どもから大人まで参加できるのも特徴。マラソン大会を通じて地域交流の活性化や仲間作りなどコミュニティとの繋がりを感じられるのもポイントです。

特別賞として、抽選で南アルプス市特産シャインマスカットがもらえるほか、参加記念のスポーツタオルやお弁当などの参加賞も用意されています。

今年の参加申し込みは終了しましたが、「目標達成による自己肯定感の向上、また当日の参加に向けて日ごろから『走る』準備をするため、健康意識が高まると思います。生活習慣病予防などに繋げていただけるのではないでしょうか」と担当者は語っていました。

自治体からのメッセージ

「桃源郷マラソン」の他にも年代関係なく、個人や家族など幅広いかたちで参加できるイベントがたくさんあります。ぜひ自然豊かな南アルプス市へ足を運んでいただき、大自然を体感していただければと思います。

南アルプス市のふるさと納税返礼品について

桃の花が咲き誇る南アルプス市ならではの返礼品を紹介します。

＜2026年発送分先行予約＞南アルプス市産もも 2kg以上(7玉～10玉)

・提供事業者：株式会社斎庵

・内容量：桃(7玉～10玉)2kg以上

・寄附金額：1万円

日照時間の長い南アルプス市で、太陽をサンサンと浴びた甘い桃です。かためでも甘くておいしい桃が届くそうですが、1～3日ほど常温で置くと好みのやわらかさで味わえるとのこと。

K24 純金(約1g)黄金の桃/南アルプス市特産物シリーズ

・提供事業者：宝石の卸屋さん

・内容量：黄金の桃 1個【約1.0gUP】、保証書付(名刺サイズ)

・寄附金額：20万円

純金を美しく加工できる、熟練職人の匠な技術で仕上げた「黄金の桃」です。K24特有の山吹色が輝く逸品は、自分へのご褒美にも! 保証書付き。

今回は山梨県南アルプス市のイベント「第24回 桃源郷マラソン大会」と、返礼品を紹介しました。美しく咲き誇る桃の花を景色に、まちを駆け巡るマラソン大会です。春の大自然を満喫できるだけなく、まちの人たちとの交流や仲間作りなど、選手としても応援として参加してもコミュニティの輪を広げられそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者