23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と谷沢健一氏が、ヤクルト・吉村貢司郎について言及した。

野村氏は「去年10勝しないといけないなというところで8勝止まりだったので、今シーズンは、なにがなんでも最低二桁勝たないといけないピッチャー」と話す。

野村氏は22日の阪神とのオープン戦で、3回6失点だった吉村の投球について「確かに良くなかったですけど、実際にオープン戦は難しくて、良すぎても心配なんですよ。悪ければ悪いで心配。オープン戦の時の調整って結果よりも内容を見ていかないと。吉村投手がどういうテーマで上がったかわからないですけど、それに沿ってできていれば結果は別でいいと思うんですよね。割り切りながら、開幕に向けてジリジリ上げていってもらえればなと思います」と話した。

これを受けて、谷沢氏は「吉村自身が、何を求めているかだよね。ボールの勢いなのか、変化球のコントロールなのか、見ているとストレートの勢いで行きたいように見える。細かいところを探ってやりすぎると、彼の良さがなくなってしまうようね」と自身の見解を述べた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』