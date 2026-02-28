プレミアリーグ第28節が27日に行われ、ウルヴァーハンプトン（ウルヴス）とアストン・ヴィラが対戦した。

今季ここまでわずか1勝にとどまり、最下位に低迷しているウルヴァーハンプトンと、3位に位置しているアストン・ヴィラの一戦は、スコアレスで前半を折り返すと、61分にアダム・アームストロングの落としをジョアン・ゴメスが右足で叩き込んで、ホームのウルヴァーハンプトンが先制に成功した。

追いつきたいアストン・ヴィラだったが、GKジョゼ・サの牙城を崩すことができず。逆に90＋8分にはカウンターから最後はロドリゴ・ゴメスがダメ押しゴールを挙げ、ウルヴァーハンプトンが2－0で完封勝利を収めた。

この結果、ウルヴァーハンプトンは先月3日に行われた第20節のウェストハム戦（◯3－0）以来の今季2勝目に。一方、敗れたアストン・ヴィラは今節のマンチェスター・ユナイテッドの結果次第では4位に転落する痛恨の敗戦となった。

次節、ウルヴァーハンプトンは3日にホームでリヴァプールと、アストン・ヴィラは4日にホームでチェルシーとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ウルヴァーハンプトン 2－0 アストン・ヴィラ

【得点者】

1－0 61分 ジョアン・ゴメス（ウルヴァーハンプトン）

2－0 90＋8分 ロドリゴ・ゴメス（ウルヴァーハンプトン）

【ハイライト動画】ウルヴァーハンプトンがアストン・ヴィラに完封勝利！