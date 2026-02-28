頑張らない健康習慣 ミックスフルーツ風味の“たんぱくゼリー”で「美味しく、手軽に」続けるフレイル対策

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「アフタヌーンパラダイス」。午後のひとときを彩る心地よい音楽を紹介しながら、様々な話題について三軒茶屋キャロットタワー26階「スタジオキャロット」からの公開生放送でお送りしています。木曜日のパーソナリティは、杉真理と山口真奈が務めます。

2月19日（木）の放送では、熊本の健康食品メーカー「株式会社えがお」が開発した「スティック型のたんぱくゼリー」について、商品開発部の寺園（てらぞの）さんのお話を交えながら、その魅力をご紹介します。

◆元気の秘訣は「1本のゼリー」から！

「最近、体力が落ちてきた気がする」「以前よりも食事の量が減ってしまった」。そんな心当たりはありませんか？ 年齢と共に活動量が減ると、お腹が空きにくくなり、食事量も減少します。すると、体に必要な栄養が不足し、筋肉量がさらに低下するという負のループに陥ってしまいます。この状態を「フレイル」と言います。

これは2014年に日本老年医学会が提唱した概念で、加齢によって心身の機能が低下し、「健康な状態」と「介護が必要な状態」の中間に位置する時期を指します。「高齢者に起こりやすいフレイルの対策に役立ちたいという思いから、たんぱくゼリーを開発しました」と寺園さんは振り返ります。

この年齢に負けない体づくりをサポートするゼリー「えがおの栄養満点 たんぱくゼリー」は、「健康のために栄養を手軽に摂りたい方や、元気に過ごすために何か始めたい方におすすめです」と寺園さんはいいます。

体に嬉しいポイントとして、お手軽に摂取できる工夫が詰め込まれている点を挙げます。まず、コラーゲンを加熱処理した小さなたんぱく質「コラーゲンペプチド」が1本に2,200mgも入っています。そして、筋肉をサポートする成分のHMB-カルシウム、BCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン）、イミダゾールジペプチド、ビタミンB6など、毎日に必要な栄養成分をこのゼリーなら1日1本でスマートにチャージできます。

◆「健康食品＝味が苦手」という常識を覆す

「美味しく手軽に続けていただけるように開発しました。1日1本、デザート感覚でお召し上がりいただけます」と、寺園さんは、フレイル対策に必要な栄養補給が無理なく続けられるように「味付けのこだわり」についても言及します。

気になる味は爽やかなミックスフルーツ風味。甘くて瑞々しく、デザート感覚で楽しめるため、一人暮らしでつい食事に手を抜いてしまいがちな方にも最適です。しかもカバンにさっと忍ばせて持ち運びもできるサイズで、開封も簡単に手でできるので「ストレスフリー」なのも嬉しい限り。

健康食品を試したことのある方の中には、「コラーゲン独特の癖が苦手で続けられなかった」という経験を持つ方も多いのではないでしょうか。実際に試食したパーソナリティの山口真奈は「プルップルの食感で、フルーツの風味がふわーっと広がります。おやつとして何本でも食べたくなっちゃいます」と、その美味しさに驚きの声を上げました。

えがおの「たんぱくゼリー」は、1箱15本入りです。こだわりの栄養成分と味わい、そして手軽さを兼ね備えた一品として、無理なく続けられる健康習慣を支えてくれそうです。

＜番組概要＞

番組名：アフタヌーンパラダイス

放送日時：毎週月曜～木曜日 15:00～16:55 （生放送）

パーソナリティ（木曜）：杉真理、山口真奈（アシスタント）

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/afpara/