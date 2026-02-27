WBC 最新情報

3月に開催が予定されるWBCは、前々回2017年大会を制したアメリカ代表が侍ジャパン最大のライバルになると目されている。同代表はイギリス、イタリア、ブラジル、メキシコと共にプールBに入っているが、ブラジル代表との一戦は要注目かもしれない。米メディア『ヤフースポーツ』が報じた。

ブラジルは今大会が、2013年大会以来2度目の出場となる。前回出場時は侍ジャパン、キューバ、中国と1次ラウンドを戦い0勝3敗だったが、いずれも3点差以内での敗戦と善戦している。

同メディアは「少々辛辣すぎるかもしれないが、ブラジルの初戦・対アメリカ戦は、野球の舞台でこれまでにないほどの戦力差を見せる可能性がある。ブラジルにはMLBの試合に出場した経験のある選手が一人もいない。一方のアメリカには、将来殿堂入りするかもしれない選手が10人いる可能性さえある。これほど興味深い“野球の実験”は、これまで見たことがない」と言及。

続けて、「WBC出場を決めただけでも驚くべき快挙だ。出場する選手たちにとっては、間違いなく人生で最も大きな舞台となる試合だろう。それだけでも本当に素晴らしいことだ。そのうえで言えば、アメリカ戦で“フットボールのような大差”にならずに済めば、それは大きな精神的勝利と言える。番狂わせを起こすとすればイギリス戦が最大のチャンスだろうが、まずは普通に、しっかりと戦える、恥ずかしくない野球を見せるだけでも十分だ」と記している。

【関連記事】

【了】