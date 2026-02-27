ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの主力選手たちがスプリングトレーニングで調整を進める中、ムーキー・ベッツ内野手の姿がまだグラウンドにない。オープン戦にも出場しておらず、動き出す時期は流動的のようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督はベッツについて「日曜、もしくは来週初めになるかもしれない。日々様子を見ているが、少なくとも日曜より前はない」と説明。出場見送りは意図的な判断だという。

ベッツは昨季、序盤にノロウイルス感染で体重を落とし、右翼手から遊撃手への転向という難しい時期も重なり出遅れた。それでも終盤2か月で本来の姿を取り戻し、最終的にはリーグ平均をわずかに上回るOPS+まで持ち直した。

今季は例年よりも始動を遅らせ、スプリングトレーニング期間を使って段階的に状態を上げていく方針だという。ドジャースで山本由伸投手を長年支えるトレーナーの矢田修氏とともに調整を進めている。

心配されるベッツについてキズラ氏は「ドジャースは、これまでオープン戦で多くのスター選手たちにシーズンに向けて準備をする機会を与えてきたが、ベッツがまだ姿を見せていない」と言及した。

