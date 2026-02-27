UEFAカンファレンスリーグ（ECL）のノックアウトフェーズ・ラウンド16の組み合わせ抽選会が27日に行われ、全8試合の対戦カードが決定した。

2021年から始まったECLは今年で5回目の開催。昨シーズンから参加チームが36チームに拡大し、リーグフェーズ制が導入された。昨年12月にリーグフェーズを終えており、佐野海舟と川﨑颯太が所属するマインツやストラスブール、ラージョ・バジェカーノなどが上位8チームに入り、決勝トーナメント・ストレートインを確定させていた。

そしてノックアウトフェーズ・プレーオフが行われ、鎌田大地所属のクリスタル・パレスや毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZ、フィオレンティーナなどが勝ち抜き、ラウンド16への切符を掴んでいた。

今回のラウンド16の抽選会では、決勝戦までの組み合わせも決定。決勝トーナメントストレートインを決めていたマインツは、チェコのSKシグマ・オロモウツとの激突に。また、プレーオフを勝ち上がったクリスタル・パレスはAEKラルナカと、AZはスパルタ・プラハとそれぞれ対戦することが決まっている。

組み合わせ抽選会の結果は以下の通り。（※日程は日本時間）

◆◼︎ラウンド16

▼開催日時

ファーストレグ：3月13日

セカンドレグ：3月20日

▼対戦カード

①レフ・ポズナン（ポーランド） vs シャフタール・ドネツク（ウクライナ）

②AZ（オランダ） vs スパルタ・プラハ（チェコ）

③クリスタル・パレス（イングランド） vs AEKラルナカ（キプロス）

④フィオレンティーナ（イタリア） vs ラクフ・チェンストホヴァ（ポーランド）

⑤サムスンスポル（トルコ） vs ラージョ・バジェカーノ（スペイン）

⑥NKツェリエ（スロベニア） vs AEKアテネ（ギリシャ）

⑦SKシグマ・オロモウツ（チェコ） vs マインツ（ドイツ）

⑧リエカ（クロアチア）vs ストラスブール（フランス）

◆◼︎準々決勝

▼開催日時

ファーストレグ：4月10日

セカンドレグ：4月17日

▼対戦カード

⑨ ①の勝者（レフ・ポズナン or シャフタール・ドネツク） vs ②の勝者（AZ or スパルタ・プラハ）

⑩ ③の勝者（クリスタル・パレス or AEKラルナカ） vs ④の勝者（フィオレンティーナ or ラクフ・チェンストホヴァ）

⑪ ⑤の勝者（サムスンスポル or ラージョ・バジェカーノ） vs ⑥の勝者（NKツェリエ or AEKアテネ）

⑫ ⑦の勝者（SKシグマ・オロモウツ or マインツ） vs ⑧の勝者（リエカ or ストラスブール）

◆◼︎準決勝

▼開催日時

ファーストレグ：5月1日

セカンドレグ：5月8日

▼対戦カード

⑬ ⑨の勝者 vs ⑩の勝者

⑭ ⑪の勝者 vs ⑫の勝者

◆◼︎決勝

▼開催日時：5月21日@ツェントラールシュタディオン（ドイツ／ライプツィヒ）

⑬の勝者 vs ⑭の勝者