バイエルンは27日、日本代表DF伊藤洋輝が検査の結果、右ハムストリング肉離れのケガを負ったことを発表した。

現在26歳の伊藤は、昨年3月に右足中足骨を骨折し長期離脱を余儀なくされたが、リハビリを経て同11月に復帰。今シーズンはここまで公式戦15試合に出場していた。そんななかドイツ紙『Frankfurter Rundschau』は26日に「伊藤とキム・ミンジェは木曜日（26日）の練習を離脱した」と報道。伊藤は筋肉系のトラブルを抱えていることが伝えられていた。

そして翌日、クラブは伊藤が当面の間欠場することを発表。検査の結果、右ハムストリングの肉離れであることが明かされている。なお、クラブが詳細な離脱期間を公表していないが、ドイツメディア『スカイ』は「2～3週間の離脱が見込まれる」との見解を示している。

今週末には2位ドルトムントとの首位決戦を控えるバイエルン。カナダ代表DFアルフォンソ・デイヴィスも離脱しており、バイエルンにとっては伊藤の離脱は大きな痛手なる。また、主力選手が負傷離脱している日本代表にとっても再び懸念点が増えることに。FIFAワールドカップ2026の開幕まで4カ月を切るなか、日本代表は3月28日にスコットランド代表、3月31日にイングランド代表との国際親善試合を控えている。