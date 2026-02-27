HYDE、ニューアルバム『JEKYLL』5月にCD発売決定

HYDEが、ニューアルバム『JEKYLL』を3月11日に配信リリースすることが発表されたが、CDアルバムとしても5月13日に発売されることが決定した。

2021年にリリースした「静」の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」、「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYSS」の他、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のオープニングテーマを務めたCö shu Nie feat. HYDE「MAISIE」のセルフカバーや、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲「SSS」のHYDE歌唱ヴァージョンなど、全10曲が収録される。今回、全収録曲タイトルも公開された。

また「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」・「初回限定盤」の映像特典には、CD収録楽曲全10曲のMusic VideoとSpecial Movieが収録される。Special Movieの内容は後日発表予定。さらに「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」には、撮りおろし写真で構成されたLPサイズブックレットやグッズがBOXに同梱される商品構成となっているが、完全数量限定商品となっている。

『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』は、3月より香川にて再開。3月31日,4月1日の神奈川・ぴあアリーナMM公演が日本でのツアーファイナルとなっているが、5月25日にはオーストリアにて、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラとの公演を開催する。

＜リリース情報＞

HYDE

NEW ALBUM『JEKYLL』

配信：3月11日（水） ※商品予約URL: https://hyde.lnk.to/jekyllPR

CD：5月13日（水） ※商品予約URL: https://hyde.lnk.to/jekyll_cdPR

=収録楽曲= ※全形態共通

1. DIE HAPPILY

2. SSS -HYDE Ver.-

3. MAISIE -HYDE Ver.-

4. FINAL PIECE

5. SO DREAMY

6. THE ABYSS

7. TATTOO

8. NOSTALGIC

9. SMILING

10. FADING OUT

【商品形態】

①UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（完全数量限定BOX）

■品番 / 価格

PDCV-1251 / 14,850円（税込）

■収録内容（CD＋Blu-ray＋M∞CARD＋ブックレット＋グッズ）

《外装》

LPサイズ特別BOX

《CD》

・デジパック仕様

《Blu-ray / M∞CARD （エムカード） 収録映像》

・CD収録楽曲 全10曲のMusic Video

・Special Movie

※M∞CARD （エムカード） 初回アクセス期間：2026年5月12日～2028年5月12日

※Blu-rayとM∞CARD （エムカード） の収録映像は同内容です。

《ブックレット》

LPサイズ

《グッズ》

アクリルパネル4枚セット

②初回限定盤

■品番 / 価格

UICV-9345 / 6,490円（税込）

■収録内容（CD＋Blu-ray＋M∞CARD）

《CD》

・デジパック仕様

《Blu-ray / M∞CARD （エムカード） 収録映像》

・CD収録楽曲 全10曲のMusic Video

・Special Movie

※M∞CARD （エムカード） 初回アクセス期間：2026年5月12日～2028年5月12日

※Blu-rayとM∞CARD （エムカード） の収録映像は同内容です。

③通常盤

■品番 / 価格

UICV-1120 / 3,300円（税込）

■収録内容（CD）

《CD》

12㎝プラスチックケース仕様

＜全形態初回プレス封入特典＞

●シングル＆アルバム連動応募抽選″MONSTERS CHANCE”応募シリアルナンバー

1/29発売のニューシングル「THE ABYSS」とニューアルバム「JEKYLL」の商品に封入されているシリアルナンバーで連動応募抽選特典にご応募いただけます。詳細は後日発表いたします。

＜ライブ情報＞

『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』

2026年

1月17日（土）けんしん郡山文化センター （郡山市民文化センター） 大ホール

1月18日（日）東京エレクトロンホール宮城

1月20日（火）フェスティバルホール （大阪）

1月21日（水）フェスティバルホール （大阪）

1月23日（金）札幌文化芸術劇場 hitaru

1月25日（日）大宮ソニックシティ 大ホール

1月29日（木）東京ガーデンシアター （有明）

3月1日（日）レクザムホール （香川県県⺠ホール）

3月13日（金）広島上野学園ホール

3月14日（土）山口KDDI維新ホール

3月21日（土）愛知県芸術劇場 大ホール

3月22日（日）愛知県芸術劇場 大ホール

3月24日（火）福岡サンパレス

3月31日（火）ぴあアリーナMM

4月1日（水）ぴあアリーナMM

5月25日（月）Wiener Konzerthaus, Großer Saal

HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL 特設サイト https://www.hyde.com/pages/jekyll2026

Official HP：https://www.hyde.com/