HYDE、ニューアルバム『JEKYLL』5月にCD発売決定

HYDEが、ニューアルバム『JEKYLL』を3月11日に配信リリースすることが発表されたが、CDアルバムとしても5月13日に発売されることが決定した。
2021年にリリースした「静」の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」、「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYSS」の他、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のオープニングテーマを務めたCö shu Nie feat. HYDE「MAISIE」のセルフカバーや、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲「SSS」のHYDE歌唱ヴァージョンなど、全10曲が収録される。今回、全収録曲タイトルも公開された。
また「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」・「初回限定盤」の映像特典には、CD収録楽曲全10曲のMusic VideoとSpecial Movieが収録される。Special Movieの内容は後日発表予定。さらに「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」には、撮りおろし写真で構成されたLPサイズブックレットやグッズがBOXに同梱される商品構成となっているが、完全数量限定商品となっている。
『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』は、3月より香川にて再開。3月31日,4月1日の神奈川・ぴあアリーナMM公演が日本でのツアーファイナルとなっているが、5月25日にはオーストリアにて、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラとの公演を開催する。
＜リリース情報＞
HYDE
NEW ALBUM『JEKYLL』
配信：3月11日（水） ※商品予約URL: https://hyde.lnk.to/jekyllPR
CD：5月13日（水） ※商品予約URL: https://hyde.lnk.to/jekyll_cdPR
=収録楽曲= ※全形態共通
1. DIE HAPPILY
2. SSS -HYDE Ver.-
3. MAISIE -HYDE Ver.-
4. FINAL PIECE
5. SO DREAMY
6. THE ABYSS
7. TATTOO
8. NOSTALGIC
9. SMILING
10. FADING OUT
【商品形態】
①UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（完全数量限定BOX）
■品番 / 価格
PDCV-1251 / 14,850円（税込）
■収録内容（CD＋Blu-ray＋M∞CARD＋ブックレット＋グッズ）
《外装》
LPサイズ特別BOX
《CD》
・デジパック仕様
《Blu-ray / M∞CARD （エムカード） 収録映像》
・CD収録楽曲 全10曲のMusic Video
・Special Movie
※M∞CARD （エムカード） 初回アクセス期間：2026年5月12日～2028年5月12日
※Blu-rayとM∞CARD （エムカード） の収録映像は同内容です。
《ブックレット》
LPサイズ
《グッズ》
アクリルパネル4枚セット
②初回限定盤
■品番 / 価格
UICV-9345 / 6,490円（税込）
■収録内容（CD＋Blu-ray＋M∞CARD）
《CD》
・デジパック仕様
《Blu-ray / M∞CARD （エムカード） 収録映像》
・CD収録楽曲 全10曲のMusic Video
・Special Movie
※M∞CARD （エムカード） 初回アクセス期間：2026年5月12日～2028年5月12日
※Blu-rayとM∞CARD （エムカード） の収録映像は同内容です。
③通常盤
■品番 / 価格
UICV-1120 / 3,300円（税込）
■収録内容（CD）
《CD》
12㎝プラスチックケース仕様
＜全形態初回プレス封入特典＞
●シングル＆アルバム連動応募抽選″MONSTERS CHANCE”応募シリアルナンバー
1/29発売のニューシングル「THE ABYSS」とニューアルバム「JEKYLL」の商品に封入されているシリアルナンバーで連動応募抽選特典にご応募いただけます。詳細は後日発表いたします。
＜ライブ情報＞
『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』
2026年
1月17日（土）けんしん郡山文化センター （郡山市民文化センター） 大ホール
1月18日（日）東京エレクトロンホール宮城
1月20日（火）フェスティバルホール （大阪）
1月21日（水）フェスティバルホール （大阪）
1月23日（金）札幌文化芸術劇場 hitaru
1月25日（日）大宮ソニックシティ 大ホール
1月29日（木）東京ガーデンシアター （有明）
3月1日（日）レクザムホール （香川県県⺠ホール）
3月13日（金）広島上野学園ホール
3月14日（土）山口KDDI維新ホール
3月21日（土）愛知県芸術劇場 大ホール
3月22日（日）愛知県芸術劇場 大ホール
3月24日（火）福岡サンパレス
3月31日（火）ぴあアリーナMM
4月1日（水）ぴあアリーナMM
5月25日（月）Wiener Konzerthaus, Großer Saal
HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL 特設サイト https://www.hyde.com/pages/jekyll2026
Official HP：https://www.hyde.com/