【心理テスト】あなたが選ぶべき「最高のパートナー」の条件は？ “鍵穴”でわかる!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「鍵穴」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）あなたは手に鍵を持ち、とても大きな扉の前に立っています。どうやら、あなたはこの扉を開けようとしているようです。鍵を差し込む前に、あなたはそっと鍵穴を覗き込みました。さて、見えたものは何ですか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． どこまでも広い空2． 高くそびえ立つ壁3． 光の差す小さな庭4． 穏やかな大きい湖この心理テストでわかることは、あなたが選ぶべき「最高のパートナー」の条件です。「鍵」と「鍵穴」は、ズバリ「パートナー像」を示しています。ここで見えた景色は、そのままあなたにとって必要なパートナーの条件を表しているのです。空は「理想」を表しています。これからの可能性を優先するあなた。一緒にいる居心地の良さ以上に、自分が限界を超えられるような相手を求めています。刺激と成長を与えてくれる人との関係に、最もイキイキするタイプです。壁は「ガード」を意味しています。自分の生き方を大切にするあなた。いつも一緒でいるよりも、お互いの時間を持てる関係が理想です。その方が、お互いまだ知らない面があるというときめきを長く保てるでしょう。庭は「生活」を象徴しています。ドキドキより安心感を求めるあなた。特別な日のサプライズより、何気ない毎日を大切にできる人が理想です。目新しいことではなく、いつもの日々を穏やかに過ごせる相手に良さを感じるでしょう。湖は「精神状態」を示しています。互いに深く理解し合っていたいと思うあなた。言葉にしなくても伝わる、静かな安心感を何より重視します。「なんで？」と聞かず、ただそこにいてくれる人。その無言の確かさこそが、あなたにとって譲れない条件なのです。最高のお相手を知るには、まず自分自身を知ることです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4