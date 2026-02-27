CLラウンド16の対戦カードが確定！ [写真]=Getty Images

　チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16の組み合わせ抽選会が27日に行われ、全8試合の対戦カードが決定した。

　リーグフェーズを8戦全勝で終えたアーセナル（イングランド）を筆頭に、バイエルン（ドイツ）、リヴァプール（イングランド）、トッテナム・ホットスパー（イングランド）、バルセロナ（スペイン）、チェルシー（イングランド）、スポルティング（ポルトガル）がノックアウトフェーズへストレートイン。残り8枠をかけたプレーオフは25日までに終了し、前回王者パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）や歴代最多優勝を誇るレアル・マドリード（スペイン）らがラウンド16への切符を掴んだ。

　今回行われた抽選の結果、ラウンド16の対戦カードに加えて、日本時間5月31日に『プスカシュ・アレーナ』で行われる決勝戦までの道のりが明らかに。リヴァプールとガラタサライ（トルコ）、バルセロナとニューカッスル（イングランド）、マンチェスター・シティとレアル・マドリード（スペイン）はリーグフェーズでも対戦しており、再戦が実現することとなった。

　また、リーグフェーズを圧巻の強さで駆け抜けたアーセナルはレヴァークーゼン（ドイツ）との顔合わせに。プレーオフで前回準優勝のインテル（イタリア）を撃破するなど快進撃を見せているボデ／グリムト（ノルウェー）はスポルティング（ポルトガル）と対戦することになった。

　組み合わせ抽選会の結果と今後の対戦カードは以下の通り。※日程は日本時間表記

◆◼︎ラウンド16

▼開催日時
ファーストレグ：3月11日・12日
セカンドレグ：3月18日・19日

▼対戦カード
①　パリ・サンジェルマン（フランス）　vs　チェルシー（イングランド）
②　ガラタサライ（トルコ）　vs　リヴァプール（イングランド）
③　レアル・マドリード（スペイン）　vs　マンチェスター・シティ（イングランド）
④　アタランタ（イタリア）　vs　バイエルン（ドイツ）
⑤　ニューカッスル（イングランド）　vs　バルセロナ（スペイン）
⑥　アトレティコ・マドリード（スペイン）　vs　トッテナム・ホットスパー（イングランド）
⑦　ボデ／グリムト（ノルウェー）　vs　スポルティング（ポルトガル）
⑧　レヴァークーゼン（ドイツ）　vs　アーセナル（イングランド）

◆準々決勝

▼開催日時
ファーストレグ：4月8日・9日
セカンドレグ：4月15日・16日

▼対戦カード
⑨　①の勝者（パリ・サンジェルマンorチェルシー）　vs　②の勝者（ガラタサライorリヴァプール）
⑩　③の勝者（レアル・マドリードorマンチェスター・シティ）　vs　④の勝者（アタランタorバイエルン）
⑪　⑤の勝者（ニューカッスルorバルセロナ）　vs　⑥の勝者（アトレティコ・マドリードorトッテナム・ホットスパー）
⑫　⑦の勝者（ボデ／グリムトorスポルティング）　vs　⑧の勝者（レヴァークーゼンorアーセナル）

◆準決勝

▼開催日時
ファーストレグ：4月29日・30日
セカンドレグ：5月5日・7日

▼対戦カード
⑬　⑨の勝者　vs　⑩の勝者
⑭　⑪の勝者　vs　⑫の勝者

◆決勝

▼開催日時
5月31日に『プスカシュ・アレーナ』（ハンガリー／ブダペスト）で開催

▼対戦カード
⑬の勝者　vs　⑭の勝者

【画像】決勝トーナメントの全組み合わせをチェック！