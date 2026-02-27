チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16の組み合わせ抽選会が27日に行われ、全8試合の対戦カードが決定した。
リーグフェーズを8戦全勝で終えたアーセナル（イングランド）を筆頭に、バイエルン（ドイツ）、リヴァプール（イングランド）、トッテナム・ホットスパー（イングランド）、バルセロナ（スペイン）、チェルシー（イングランド）、スポルティング（ポルトガル）がノックアウトフェーズへストレートイン。残り8枠をかけたプレーオフは25日までに終了し、前回王者パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）や歴代最多優勝を誇るレアル・マドリード（スペイン）らがラウンド16への切符を掴んだ。
今回行われた抽選の結果、ラウンド16の対戦カードに加えて、日本時間5月31日に『プスカシュ・アレーナ』で行われる決勝戦までの道のりが明らかに。リヴァプールとガラタサライ（トルコ）、バルセロナとニューカッスル（イングランド）、マンチェスター・シティとレアル・マドリード（スペイン）はリーグフェーズでも対戦しており、再戦が実現することとなった。
また、リーグフェーズを圧巻の強さで駆け抜けたアーセナルはレヴァークーゼン（ドイツ）との顔合わせに。プレーオフで前回準優勝のインテル（イタリア）を撃破するなど快進撃を見せているボデ／グリムト（ノルウェー）はスポルティング（ポルトガル）と対戦することになった。
組み合わせ抽選会の結果と今後の対戦カードは以下の通り。※日程は日本時間表記◆◼︎ラウンド16
▼開催日時
ファーストレグ：3月11日・12日
セカンドレグ：3月18日・19日
▼対戦カード
① パリ・サンジェルマン（フランス） vs チェルシー（イングランド）
② ガラタサライ（トルコ） vs リヴァプール（イングランド）
③ レアル・マドリード（スペイン） vs マンチェスター・シティ（イングランド）
④ アタランタ（イタリア） vs バイエルン（ドイツ）
⑤ ニューカッスル（イングランド） vs バルセロナ（スペイン）
⑥ アトレティコ・マドリード（スペイン） vs トッテナム・ホットスパー（イングランド）
⑦ ボデ／グリムト（ノルウェー） vs スポルティング（ポルトガル）
⑧ レヴァークーゼン（ドイツ） vs アーセナル（イングランド）
▼開催日時
ファーストレグ：4月8日・9日
セカンドレグ：4月15日・16日
▼対戦カード
⑨ ①の勝者（パリ・サンジェルマンorチェルシー） vs ②の勝者（ガラタサライorリヴァプール）
⑩ ③の勝者（レアル・マドリードorマンチェスター・シティ） vs ④の勝者（アタランタorバイエルン）
⑪ ⑤の勝者（ニューカッスルorバルセロナ） vs ⑥の勝者（アトレティコ・マドリードorトッテナム・ホットスパー）
⑫ ⑦の勝者（ボデ／グリムトorスポルティング） vs ⑧の勝者（レヴァークーゼンorアーセナル）
▼開催日時
ファーストレグ：4月29日・30日
セカンドレグ：5月5日・7日
▼対戦カード
⑬ ⑨の勝者 vs ⑩の勝者
⑭ ⑪の勝者 vs ⑫の勝者
▼開催日時
5月31日に『プスカシュ・アレーナ』（ハンガリー／ブダペスト）で開催
▼対戦カード
⑬の勝者 vs ⑭の勝者