チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16の組み合わせ抽選会が27日に行われ、全8試合の対戦カードが決定した。

リーグフェーズを8戦全勝で終えたアーセナル（イングランド）を筆頭に、バイエルン（ドイツ）、リヴァプール（イングランド）、トッテナム・ホットスパー（イングランド）、バルセロナ（スペイン）、チェルシー（イングランド）、スポルティング（ポルトガル）がノックアウトフェーズへストレートイン。残り8枠をかけたプレーオフは25日までに終了し、前回王者パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）や歴代最多優勝を誇るレアル・マドリード（スペイン）らがラウンド16への切符を掴んだ。

今回行われた抽選の結果、ラウンド16の対戦カードに加えて、日本時間5月31日に『プスカシュ・アレーナ』で行われる決勝戦までの道のりが明らかに。リヴァプールとガラタサライ（トルコ）、バルセロナとニューカッスル（イングランド）、マンチェスター・シティとレアル・マドリード（スペイン）はリーグフェーズでも対戦しており、再戦が実現することとなった。

また、リーグフェーズを圧巻の強さで駆け抜けたアーセナルはレヴァークーゼン（ドイツ）との顔合わせに。プレーオフで前回準優勝のインテル（イタリア）を撃破するなど快進撃を見せているボデ／グリムト（ノルウェー）はスポルティング（ポルトガル）と対戦することになった。

組み合わせ抽選会の結果と今後の対戦カードは以下の通り。※日程は日本時間表記

◆◼︎ラウンド16

▼開催日時

ファーストレグ：3月11日・12日

セカンドレグ：3月18日・19日

▼対戦カード

① パリ・サンジェルマン（フランス） vs チェルシー（イングランド）

② ガラタサライ（トルコ） vs リヴァプール（イングランド）

③ レアル・マドリード（スペイン） vs マンチェスター・シティ（イングランド）

④ アタランタ（イタリア） vs バイエルン（ドイツ）

⑤ ニューカッスル（イングランド） vs バルセロナ（スペイン）

⑥ アトレティコ・マドリード（スペイン） vs トッテナム・ホットスパー（イングランド）

⑦ ボデ／グリムト（ノルウェー） vs スポルティング（ポルトガル）

⑧ レヴァークーゼン（ドイツ） vs アーセナル（イングランド）

◆準々決勝

▼開催日時

ファーストレグ：4月8日・9日

セカンドレグ：4月15日・16日

▼対戦カード

⑨ ①の勝者（パリ・サンジェルマンorチェルシー） vs ②の勝者（ガラタサライorリヴァプール）

⑩ ③の勝者（レアル・マドリードorマンチェスター・シティ） vs ④の勝者（アタランタorバイエルン）

⑪ ⑤の勝者（ニューカッスルorバルセロナ） vs ⑥の勝者（アトレティコ・マドリードorトッテナム・ホットスパー）

⑫ ⑦の勝者（ボデ／グリムトorスポルティング） vs ⑧の勝者（レヴァークーゼンorアーセナル）

◆準決勝

▼開催日時

ファーストレグ：4月29日・30日

セカンドレグ：5月5日・7日

▼対戦カード

⑬ ⑨の勝者 vs ⑩の勝者

⑭ ⑪の勝者 vs ⑫の勝者

◆決勝

▼開催日時

5月31日に『プスカシュ・アレーナ』（ハンガリー／ブダペスト）で開催

▼対戦カード

⑬の勝者 vs ⑭の勝者

【画像】決勝トーナメントの全組み合わせをチェック！