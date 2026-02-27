侍ジャパン 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、メジャー挑戦1年目という中でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンとして出場する。しかし、オープン戦で急遽欠場することになり、村上の状態には心配の声もあがっている。米公式サイト『MLB.com』のスコット・マーキン記者が言及した。

村上はロサンゼルス・ドジャース戦のスタメンに名を連ねていたが、試合開始2時間ほど前に全身の疲労を理由にメンバーから外れた。翌朝には日本代表合流のための長時間フライトを控えており、ウィル・ベナブル監督が配慮した形をとった。

村上自身は「かなり早いペースで調整してきた。ここ2週間は毎日練習が続き、正直に言えば疲労を感じていた。明日の長時間移動も考え、休養はとても良い判断だと思った」と説明した。

2月上旬のアリゾナ入り以降、村上はオープン戦4試合でチーム最多の13打席に立ち、安打5、二塁打2、打点2を記録。守備は一塁手が中心だが、三塁手としての練習にも取り組んでいる。

この日の村上についてマーキン氏は「WBCの侍ジャパンに合流する前のホワイトソックスでの最後の試合で、彼は一塁手として出場せず終わった」と言及した。

