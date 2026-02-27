WBC 最新情報

開催が間近に迫るWBCは、2017年大会以来の王座奪還を狙うアメリカ代表が投打に豪華なメンバーを揃えている。その内の一人であるアレックス・ブレグマン内野手が、冬季五輪の影響でWBCへの士気が高まったことを明かしたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ブレグマンはメジャーデビューした2016年から昨季までヒューストン・アストロズ（2016-2024）、ボストン・レッドソックス（2025）でプレーし、通算1225試合、打率.272、209本塁打、725打点といった通算成績を残している右の強打者。今オフ、シカゴ・カブスに5年1億7500万ドルの条件で移籍している。

同メディアは「日曜日、アメリカは冬季五輪のアイスホッケー競技でカナダを延長で破り、1980年以来となる同競技での金メダルを手にした。ブレグマンは同チームの最近の勝利について語り、クラブハウスでチームメイトと共に試合を観戦した楽しい経験を強調した」と言及。

続けて、ブレグマンが「あれは本当に楽しかった。最高の時間だったよ。僕は五輪のたびにアメリカを応援して、できるだけ多くの競技を観戦しているんだ。みんな熱狂していた。得点した時はクラブハウスで狂ったように盛り上がっていたよ」としつつ、WBCについて「やろうぜ。勝ちに行こう。USA」と闘志をみなぎらせたことを伝えている。

