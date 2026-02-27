2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、選手の健康保護と試合の公平性を目的に、複数の独自ルールが導入される。投手の投球数制限や登板間隔、延長戦のルールなど、MLBやNPBとは異なる独自ルールが多数採用されている。2026年大会で適用される変更点を整理して紹介する。

大会独自ルールの基本

WBCはMLBとMLB選手会が主催する国際大会であり、基本ルールはMLBに準拠する。大会期間が短期決戦であること、選手の健康保護を優先することから、NPBやMLBにはない独自ルールが設けられている。

主な独自ルールは以下の通りである。

・投手の球数制限

・登板間隔の厳格化

・タイブレーク制度

・コールドゲームの適用

・全試合DH制

投手保護のための球数制限と登板間隔

2026年大会では、投手の肩肘を保護するため、ラウンドごとに投球数の上限が定められている。

・1次ラウンド：1試合あたり65球まで

・準々決勝：80球まで

・準決勝・決勝：95球まで

登板間隔も規定されており、50球以上を投げた投手は中4日以上、30球以上または2試合連続登板した投手は中1日以上の休養が必要である。また、ワンポイントリリーフは禁止され、投手は最低でも打者3人と対戦するかイニングを終了させなければ交代できない。

タイブレーク制度

延長戦は10回以降、無死二塁の状態から攻撃を開始する。二塁走者は前イニングの先頭打者が担当する。試合時間短縮を目的とした制度である。

コールドゲームの適用

1次ラウンドに限り、以下の条件を満たした場合に試合は終了する。

・5回終了時点で15点差以上

・7回終了時点で10点差以上

準々決勝以降ではコールドゲームは適用されない。

2026年大会で導入される新ルール

2026年大会からはMLBで導入済みのルールが採用される。

・ピッチクロック：投手は走者なしで15秒以内、走者ありで18秒以内に投球動作を開始する。違反時は1ボールが宣告される。

打者は打席で残り8秒までに準備を完了しなければならず、違反時は1ストライク。

・ベースサイズ拡大：従来の約38.1cmから約45.7cmに変更。

・牽制球制限：1打者につき牽制・プレート外しは2回まで。3回目でアウトにできなければ走者は進塁。

・ピッチコム：捕手と投手の間で電子的にサインを伝達。

選手登録ルール

・登録選手数：30人

・投手：14人以上

・捕手：2人以上

「指名投手枠（Designated Pitcher Pool）」制度により、最大10人の投手を事前登録可能。1次ラウンド終了後と準々決勝終了後に、それぞれ2人まで入れ替え可能。一度外れた選手は再登録できない。

MLB・NPBとの主な違い

・公式球：WBCはMLB球、NPBはミズノ球

・球数制限：WBCは65〜95球、MLB・NPBは制限なし

・全試合DH制：WBCは全試合採用、NPBはパ・リーグのみ

・ワンポイント禁止：WBCは禁止、NPBは一般的に可

・延長戦：WBCは10回からタイブレーク、NPBは12回まで延長可能（引き分けあり）

・2026年からピッチクロックやベース拡大などの新ルールがWBCで採用

WBC2026では投手保護や試合時間短縮、国際大会としての公平性確保を目的に、多くの独自ルールが導入される。MLBやNPBとは異なる規定が設けられており、過去大会との違いも明確である。各チームはこれらのルールに沿った選手起用と戦略が求められることになる。

【関連記事】

【了】