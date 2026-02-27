大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、将来が期待されるプロスペクトを投打で複数抱えている。現在20歳のホスエ・デポーラ外野手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督は打撃以上に守備のレベルアップが必要だと注文をつけたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

デポーラは2022年1月にアマチュアフリーエージェント（FA）としてドジャースに加入。昨季はA＋、2Aで計102試合に出場し、打率.250、12本塁打、44打点、90安打、32盗塁といった数字を残している。

同メディアは「2026年に向けたドジャースのプロスペクトは、ホスエ・デポーラが筆頭となっている。彼はベースボールプロスペクツ、MLBパイプライン、ファングラフス、ESPNのすべてでチーム1位にランクされた。20歳の彼はまだ成長段階にあり、チームが改善を望んでいる重要なポイントもある」と言及。

続けて、「彼にはもっと守備を良くしてほしい。打席では純粋なヒッターで、“打つ才能”は持っている。彼は常に打てる選手になるだろう。だが、守備面の価値は向上させる必要がある。その点については彼とも話し合っている。守備を良くし、走塁も向上させる。そういった部分が、最初に目につく改善点だと思っている」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

