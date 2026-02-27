バルセロナは26日、同クラブの男子トップチームに所属するオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングのメディカルレポートを発表した。

クラブからの発表によると、フレンキーは同日の午前に行われたトレーニングセッションにおいて、右足のハムストリング遠位部を負傷したという。検査の結果、回復までに要する期間は5週間から6週間ほどの見込みだ。

回復の進行度合いによって復帰時期は前後するものの、受傷日から最大6週間の離脱となると、フレンキーはラ・リーガを5試合ほど欠場する可能性が高い。3月3日には、4点ビハインドからの逆転を目指すコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準決勝セカンドレグのアトレティコ・マドリード戦も控えているが、同試合にはほぼ確実に間に合わない。

3月10日もしくは11日、同17日もしくは18日にはチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16の戦いが待っているが、フレンキーは両試合の欠場も濃厚に。パリ・サンジェルマン、もしくはニューカッスルと対戦するラウンド16を勝ち抜いた場合、4月7日もしくは8日に準々決勝ファーストレグが行われるが、こちらの試合に間に合うか否かといった状況だろう。

加えて、3月後半には今年最初のインターナショナルマッチウィークが控えており、オランダ代表は27日にノルウェー代表と、31日にエクアドル代表と対戦する。オランダ代表としては今年最初の実戦機会となるが、フレンキーを欠いた状態での戦いとなりそうだ。

現在28歳のフレンキーは2019－20シーズンよりバルセロナでプレーしており、今季で在籍7年目を迎える。今季はここまで公式戦31試合のピッチに立ち、1ゴール7アシストを記録するなど、主力の一角として活躍。キャプテンマークを巻いてピッチに立つ機会も多かった。

現在、バルセロナの中盤には負傷者が続出していたが、3－0で勝利した22日の前節レバンテ戦で、スペイン代表MFペドリが約1カ月ぶりに帰還。長期離脱に見舞われていた同代表MFガビも復帰の日が近づいており、徐々に戦力は整いつつあるが、ここまで公式戦24試合にスタートから出場してきたフレンキーの離脱は、大きな痛手と言えそうだ。

【ハイライト動画】バルサ、レバンテ撃破で連敗脱出