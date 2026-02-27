WBC 最新情報

3月に開催が予定されるWBCは、前回2023年大会を制した侍ジャパンや、前々回2017年大会の王者であるアメリカ代表が有力チームに挙げられている。その一方で、これまで一度も1次ラウンドを突破したことが無いカナダ代表への期待値も上がりつつあるようだ。米メディア『FOXスポーツ』が報じた。

カナダは初めてWBCが行われた2006年大会で、アメリカを破る番狂わせを起こしながらも1次ラウンドで敗退。そこから前回の2023年大会まで、一度も1次ラウンドを突破することはできていない。

今大会ではプールAに入りキューバ、コロンビア、パナマ、プエルトリコと戦う予定だが、同メディアは「かつてはメジャーリーガーをそろえるのに苦労しながらも、今大会ではメジャーで実績のある選手たちから過去最多の参加希望が寄せられている。その結果、ロースター枠は限られ、ほぼ全ポジションにメジャー経験者がそろう顔ぶれとなった」と言及。

続けて、「豊富な戦力に自信を深めるチームは、史上初の準々決勝進出を目指している。そして、その道は開けている。今大会のプールには、過去5大会で前進を阻んできたアメリカやメキシコが含まれていないのだ。さらにプエルトリコ代表も、保険の問題で主力の一部を欠き、例年より戦力が落ちている。カナダが初めて1次ラウンドを突破するなら、今年こそがその好機だといえる」と記している。

