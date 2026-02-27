Jリーグは27日、3月7日からドイツ遠征を実施するU－17 Jリーグ選抜の参加メンバーを公式サイト上で発表した。
Jリーグの公式サイトは「Jリーグは、昨年10月から行っているJリーグ海外指導者招聘プロジェクトの一環として、U-17 Jリーグ選抜を結成し、本年3月7日からドイツ遠征を実施します」と発表。「本遠征では、ドイツに10日間滞在し、滞在中はアイントラハト・フランクフルト、フォルトゥナ・デュッセルドルフの育成組織とのトレーニングマッチを行う予定です。本遠征の監督は、Jリーグ グローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏が担当します」と説明した。
同サイトに掲載された本遠征のスケジュールおよび参加メンバーは次のとおり。
■スケジュール
3月7日（土）：集合
3月8日（日）：移動
3月9日（月）：移動、トレーニング
3月10日（火）：トレーニング
3月11日（水）：トレーニング
3月12日（木）：トレーニングマッチ（vs.フォルトゥナ・デュッセルドルフ）
3月13日（金）：トレーニング
3月14日（土）：トレーニング
3月15日（日）：トレーニング
3月16日（月）：トレーニング
3月17日（火）：トレーニングマッチ（vs.アイントラハト・フランクフルト）
3月18日（水）：移動
3月19日（木）：移動、解散
■U－17 Jリーグ選抜の参加メンバー
▼GK
佐々木翔大（秋田U－18）
佐藤大翔（浦和ユース）
川中碧音（C大阪U－18）
▼DF
鑓水桜雅（仙台ユース）
朴澤友慶（柏U－18）
古田悠悟（横浜FCユース）
吉原希音（長崎U－18）
岡元侑大（G大阪ユース）
草野陸（横浜FMユース）
川本悠祐（東京Vユース）
原田爽潤（東京Vユース）
▼MF
今廣遥碧（川崎F U－18）
齋藤太陽（名古屋U－18）
岡崎葵（C大阪U－18）
水竹陽紀（福岡U－18）
伊澤璃来（鳥栖U－18）
堤清史郎（岡山U－18）
澤田杏吏（千葉U－18）
宮崎叶（浦和ユース）
▼FW
滝澤周生（鹿島ユース）
高橋成海（広島ユース）
石渡智也（鹿島ユース）
下澤到矢（金沢U－18）