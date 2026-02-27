Jリーグは27日、3月7日からドイツ遠征を実施するU－17 Jリーグ選抜の参加メンバーを公式サイト上で発表した。

Jリーグの公式サイトは「Jリーグは、昨年10月から行っているJリーグ海外指導者招聘プロジェクトの一環として、U-17 Jリーグ選抜を結成し、本年3月7日からドイツ遠征を実施します」と発表。「本遠征では、ドイツに10日間滞在し、滞在中はアイントラハト・フランクフルト、フォルトゥナ・デュッセルドルフの育成組織とのトレーニングマッチを行う予定です。本遠征の監督は、Jリーグ グローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏が担当します」と説明した。

同サイトに掲載された本遠征のスケジュールおよび参加メンバーは次のとおり。

■スケジュール

3月7日（土）：集合

3月8日（日）：移動

3月9日（月）：移動、トレーニング

3月10日（火）：トレーニング

3月11日（水）：トレーニング

3月12日（木）：トレーニングマッチ（vs.フォルトゥナ・デュッセルドルフ）

3月13日（金）：トレーニング

3月14日（土）：トレーニング

3月15日（日）：トレーニング

3月16日（月）：トレーニング

3月17日（火）：トレーニングマッチ（vs.アイントラハト・フランクフルト）

3月18日（水）：移動

3月19日（木）：移動、解散

■U－17 Jリーグ選抜の参加メンバー

▼GK

佐々木翔大（秋田U－18）

佐藤大翔（浦和ユース）

川中碧音（C大阪U－18）

▼DF

鑓水桜雅（仙台ユース）

朴澤友慶（柏U－18）

古田悠悟（横浜FCユース）

吉原希音（長崎U－18）

岡元侑大（G大阪ユース）

草野陸（横浜FMユース）

川本悠祐（東京Vユース）

原田爽潤（東京Vユース）

▼MF

今廣遥碧（川崎F U－18）

齋藤太陽（名古屋U－18）

岡崎葵（C大阪U－18）

水竹陽紀（福岡U－18）

伊澤璃来（鳥栖U－18）

堤清史郎（岡山U－18）

澤田杏吏（千葉U－18）

宮崎叶（浦和ユース）

▼FW

滝澤周生（鹿島ユース）

高橋成海（広島ユース）

石渡智也（鹿島ユース）

下澤到矢（金沢U－18）