ロッテは27日、4月3日(金)から5日(日)にZOZOマリンスタジアムで開催するイベント「TEAM26デー」において、マリーンズOBが来場することになったと発表した。

「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年 TEAM26有料会員をはじめ、日頃より千葉ロッテマリーンズを応援しているファンへ感謝の気持ちを込め、各種企画を実施するイベントだ。

期間中はOBが来場し、試合前に球場外周ステージにてトークショーや写真撮影会を行う。4月5日（日）は竹原直隆氏と成瀬善久氏が登場予定。試合前セレモニーとしてグラウンドにも登場する予定となっている。

▼ 竹原直隆氏

「今回このようなイベントに参加出来る事に心から感謝いたします。私にとって特別で充実した時間を過ごした場所に再び立てる事を大変光栄に思います。応援していただいたファンの皆様、球団関係者の皆様にも改めてお礼を申し上げます。素晴らしい時間を共有できる事を楽しみにしております」

▼ 成瀬善久氏

「僕のプロ野球生活がスタートした場所。まさか、イベントに呼んでもらえるとは思ってもいませんでした。関係者の皆さま、このような機会を作ってくださり、感謝しております。マリーンズOBとしてチームを盛り上げていけたらなと思います。当日はみんなで楽しい時間を作りましょう！」