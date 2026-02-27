千葉ロッテマリーンズは、4月3日(金)から5日(日)にZOZOマリンスタジアムで開催するイベント「TEAM26デー」において、マリーンズOBが来場することを発表した。

「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年度TEAM26有料会員をはじめとした千葉ロッテマリーンズファンへ感謝の気持ちを込め、各種企画を実施するイベント。

期間中はOBが来場し、試合前に球場外周ステージにてトークショーや写真撮影会を行う。4月3日(金)は今江敏晃氏、4月4日(土)は清水直行氏、4月5日(日)は竹原直隆氏と成瀬善久氏が登場予定。

また、4月4日(土)は清水直行氏、4月5日(日)は竹原直隆氏および成瀬善久氏が、試合前セレモニーとしてグラウンドにも登場する予定。

さらに、「TEAM26」20周年をともに盛り上げるアンバサダーとして、球団OBの内竜也氏が就任。内竜也氏は4月3日(金)から5日(日)の3日間にわたり出演し、記念イヤーを彩る各種イベントを盛り上げる。

各イベントの実施時間や参加方法などの詳細は決まり次第、球団公式サイトにて公開する。

各OBは以下のようにコメントを残している。

＜今江敏晃氏＞

「このたび、また皆さまと同じ空間で時間を共有できることをとても楽しみにしています。現役時代とは違う立場ではありますが、だからこそお伝えできることや、皆さまと一緒に味わえる楽しさがあると思っています。日頃から応援してくださっているファンの皆さま、支えてくださる関係者の皆さまに感謝しながら、当日は会場を一緒に盛り上げられれば嬉しいです。スタジアムでお会いできることを心より楽しみにしています」

＜清水直行氏＞

「TEAM26の20周年を一緒にお祝いできて光栄です。このような機会をいただけたことに感謝しています。僕の野球人生を支えてくれたファンの方々と間近で触れ合える貴重な時間を満喫したいと思います。当日は熱く盛り上がりましょう。ZOZOマリンスタジアムで待っています！」

＜竹原直隆氏＞

「今回このようなイベントに参加出来る事に心から感謝いたします。私にとって特別で充実した時間を過ごした場所に再び立てる事を大変光栄に思います。応援していただいたファンの皆様、球団関係者の皆様にも改めてお礼を申し上げます。素晴らしい時間を共有できる事を楽しみにしております」

＜成瀬善久氏＞

「僕のプロ野球生活がスタートした場所。まさか、イベントに呼んでもらえるとは思ってもいませんでした。関係者の皆さま、このような機会を作ってくださり、感謝しております。マリーンズOBとしてチームを盛り上げていけたらなと思います。当日はみんなで楽しい時間を作りましょう！」

