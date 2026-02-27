ロッテは27日、4月3日(金)から5日(日)にZOZOマリンスタジアムで開催するイベント「TEAM26デー」において、マリーンズOBが来場することになったと発表した。

「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年 TEAM26有料会員をはじめ、日頃より千葉ロッテマリーンズを応援しているファンへ感謝の気持ちを込め、各種企画を実施するイベントだ。

4月3日（金）は今江敏晃氏が来場する予定だ。さらに、「TEAM26」20周年をともに盛り上げるアンバサダーに就任した球団OBの内竜也氏は、4月3日(金)から5日(日)の3日間にわたり出演し、ファンとともに20周年をお祝いするとともに、記念イヤーを彩る各種イベントを盛り上げる。

▼ 今江敏晃氏

「このたび、また皆さまと同じ空間で時間を共有できることをとても楽しみにしています。現役時代とは違う立場ではありますが、だからこそお伝えできることや、皆さまと一緒に味わえる楽しさがあると思っています。日頃から応援してくださっているファンの皆さま、支えてくださる関係者の皆さまに感謝しながら、当日は会場を一緒に盛り上げられれば嬉しいです。スタジアムでお会いできることを心より楽しみにしています」