「これから何年も現役を…」大谷翔平所属のドジャース、フリーマンに変化は…

ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン内野手は昨季、足首に不安を抱えながらシーズンを過ごしていた。ベテランの域に達しているフリーマンには状態を心配する声も寄せられるが、本人は前向きな姿勢を示している。米メディア『アスロン・スポーツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。

昨季のフリーマンは、チームの2年連続ワールドシリーズ制覇に貢献。しかし長いシーズンを終えた後、ちょっとした健康の問題を抱えていたと報じられていた。それでも、現在の状態を問われると「100％の準備ができている」と答えている。

36歳となった今もハイレベルなプレーを続ける理由については「若い頃は今より体重もあり、食事やトレーニングの大切さを理解していなかった。年齢を重ねるにつれ、自分の体の扱い方や162試合を戦い抜く方法を学んだ」と説明している。

すでにMLB史上屈指の一塁手として名を刻みつつあるフリーマンに衰えの兆しは見えず、今季もナ・リーグを代表する打者として大谷翔平選手やムーキー・ベッツ内野手らと並んで存在感を放つ可能性は高い。

ドジャースの主軸であるフリーマンについてミストレッタ氏は「彼は昨季、本塁打24と二塁打39を記録した。この36歳はこれからも何年も現役を続けられるように見える。衰えの兆しが全く見られない」と言及した。

