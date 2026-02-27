日本茶専門店 鎌倉倶楽部 茶寮小町

今回は、鎌倉にある日本茶専門店をご紹介します。

茶道のイメージなのかも知れませんが、私は日本茶と聞くと “静寂” とか、“四季を感じる心” みたいな日本の美意識を連想してしまいます。ちょっと敷居の高いイメージもありますが、その静かな空間に惹かれるものもあります。静かに、“ほっとする” みたいな安堵感。

ところでみなさんは、川端康成の『山の音』をご存じですか？鎌倉を舞台に、四季を通して、主人公が家族や老いていく自分を静かに見つめる話です。横須賀線で東京の会社まで通勤する姿や、休日には鎌倉で静かに過ごす姿にも共感します。主人公が暮らすのは、鎌倉でも谷戸と呼ばれる周りを山で囲まれた言わば谷の奥。静かな夜には、波の音や遠い風の音、そして山の音が聞こえてくることもある。縁側で番茶をすすりながら、庭の草花や山の緑を眺めて四季の変化を感じる。そんな静かな日常が書かれた、まさに鎌倉の魅力いっぱいの話なのです。

今回ご紹介したいお店は、まさにそんな鎌倉で、日本茶と四季を感じる料理を味わえるお店『日本茶専門店　鎌倉倶楽部　茶寮小町』です。

 

鎌倉倶楽部　茶寮小町

道案内

鎌倉駅東口から徒歩3分です。鎌倉駅前は相変わらずの混雑ですが、まずは人の流れに乗って小町通りに入ります。入ってすぐ、最初の十字路(人力車のお兄さん達がいる十字路)を若宮大路方面に向かいます。

茶寮小町

そして信号に出るちょっと手前の左側、二ノ鳥居ビルの1階奥です。入口に、『鎌倉倶楽部　茶寮小町』の看板があるのでわかります。

茶寮小町

二ノ鳥居のすぐ側です。

茶寮小町

今回お店を紹介してくれたのは、鎌倉由比ヶ浜通りにある 『タベルノム 日日』 のあゆみさんです。では、さっそく覗いてみましょう。

茶寮小町

茶寮小町

店内

茶寮小町

入るとすぐ右側に飲食の出来るカウンターがあります。カウンターは7席。奥にもテーブルが1卓があります。こちらは5席

店内に入ってまず感じるのは、静けさ。店の奥に整然と並べられた茶器の品々が、より和の静寂を深めます。そして店内に漂う日本茶の薫り。そっと流れるスローなJazzが、店内をよりモダンシックな雰囲気にまとめます。まるで森の谷間の古民家にでもいる様です。駅前の喧騒からは想像もつかない静けさが、ここにはあります。

茶寮小町

茶寮小町

オーナー紹介

茶寮小町

オーナーは、齋藤亜紀さん。西鎌倉にあった、日本茶専門店『鎌倉倶楽部 茶寮』のオーナーです。2店舗目として2020年9月、ここに『鎌倉倶楽部 茶寮小町』をオープンしました。

亜紀さんの日本茶との出会いは、小学生の頃。母親に付いていったお茶会から始まったそうです。

「お菓子を食べるというより、お茶会の雰囲気が好きでした。」

子供の頃から、日本茶の世界に惹かれていたとか。その後も鎌倉にある裏千家に入り、どんどん深く日本茶の世界に入っていきます。

実は亜紀さん、元歯科衛生士さんなんです。歯科衛生士として働き始めても、日本茶をもっと知りたいという思いがどんどん強くなり、思い切って日本茶専門店に転職します。学んだのはお茶のことだけではありません。それぞれの茶農家さんがどんなお茶を作っているのか、茶器作家さんたちがどんな思いで製作しているのか、現地にも足を運びとことん人とも向き合って来た13年間だったそうです。

亜紀さんは、その後独立し『日本茶専門店　鎌倉倶楽部　茶寮』を立ち上げます。日本茶と人、人と人が繋がっていく “ほっとする空間” を創りたかったのだとか。メニューは、日本茶以外にも日本茶で作ったオリジナルのお酒 茶クテル、四季に合わせたお食事や甘味も用意してあります。茶クテル、料理、すべてのレシピは、亜紀さんが作っています。

メニュー紹介

日本茶のお酒 茶クテル

ではさっそく日本茶のお酒 茶クテルにチャレンジです。どんなお酒が出てくるのか楽しみですね。

抹茶ビール1,500円(税込)

茶寮小町

まずは抹茶を入れます。茶碗に抹茶を入れ、お湯を注ぎ、茶筅で素早く混ぜる。深みのある緑色が繊細できめ細やかな泡に覆われていく。最後に、表面の泡を整える様に茶筅が抜かれる。

茶寮小町

グラスにビールを注ぎます。これまた感動するくらい上品に、泡を整えていきます。

茶寮小町

ビールに、先程の抹茶を注いでいきます。抹茶はビールの泡を一気に通り抜け、グラスのカーブに沿って底に広がっていく。

茶寮小町

しばらくすると、抹茶は炭酸に持ち上げられてビールの泡に浸透し始めます。じわりじわりとビールの泡が色を変える。白から黄緑になり、深緑の泡へと変わっていきます。

茶寮小町

抹茶味のビール。ビールの苦味に抹茶の渋みが加わった美味しいビールです。入れるところを見るのも楽しいので、是非お試しあれ！

茶寮小町

亜紀さんが、お茶のことをいろいろ教えてくれます。

「お茶は、産地によって味が違います。気温、水、日照時間、土の栄養分とかで変ってきます。濃いとか渋いとかさっぱりとか。摘む時期でも違うし、発酵や炒り方によっても違ってきます。」

日本茶の奥深さを感じました。なにより亜紀さんの日本茶好きが言葉に溢れていて、会話にどんどん引き込まれていくのです。楽しい！

煎茶スカッ酒　1,500円(税込)

「それぞれが協調し合ってサプライズを味わえます」と亜紀さん

茶寮小町

阿波のジンと奄美の海洋浸透水を使います。ガッとこない炭酸が喉を優しく癒やします。中には、“京都童仙坊のやぶきた”の茶葉のはちみつ漬けが入っています。

茶寮小町

茶寮小町

茶葉の食感がいいアクセント。苦味が穏やかな茶葉と柑橘のピールの香りがする優しい味です。

蜜絡来(みらくる)　1,500円(税込)

「お茶とジンの出逢いと色のコントラストをお楽しみください。」

茶寮小町

“煎茶”とみかん酒のお酒。鶯色と橙色のコントラストが素敵です。

茶寮小町

茶寮小町

最初は混ぜずに飲むとお茶のスッキリした味がして、混ぜるとみかん酒と煎茶がよい塩梅。コアントロー(フランスのオレンジの香りがするリキュール)が鼻をぬけます！ぐいぐい飲めてしまう一杯。

花姿(はなすがた)　1,500円(税込)

「釜炒り茶とハマナスのリキュールの甘優しいほろ苦さをお楽しみ頂けます。」

茶寮小町

茶寮小町

ハマナス、ローズ、ハイビスカスの香りがパァーと口腔いっぱいにひろがります。一口飲んだだけでラクゼーションサロンにでも来た様な脱力感に包まれます。(まだ酔っていません！)北海道の“火の帆”というジンのリキュールを使います。そしてこれに合わせるのは、“五ヶ瀬のやまなみ”。釜炒り茶特有の薫り、まろやかな甘味が個性的なリキュールとうまく馴染みます。

白椿　1,500円(税込)

「抹茶と日本酒ディサローノベルベットの白色とのコントラストをお楽しみください。」

茶寮小町

茶寮小町

抹茶を日本酒で立てます。抹茶の深緑とアマレット(バニラやチョコレートの様な甘くミルキーなリキュール)の白。まさに白椿。デザート的なカクテルです。甘さの中にほのかな苦味があり、まさに抹茶チョコレート。グラスも素敵です。カクテルのネーミングセンスも素敵な一杯！

茶寮小町

店内の小物にも目が行きます。どことなく懐かしさを感じるものが多い。

お料理

お食事も出来ます。

鎌倉倶楽部茶寮小町　四季を味わう

二十四節気の想いを込めて、四季の味覚を用意しているとのこと。料理も日本茶と食材との相性を考えながらレシピを作っているそうです。お酒に合う美味しいおつまみをいくつか紹介します。

鶏の茶葉味噌　1,000円(税込)

「煎茶の茶葉と鶏挽肉、味噌を合わせて季節野菜の上に乗せました。」

茶寮小町

噛む度に紫蘇の実と茶葉の爽快感が口の中に広がります。油でソテーした三浦産の大根に包んで食べるとシャキッとした食感が楽しい。静岡の田尻屋さんのわさび漬けも食感が豊かでクリーミー。

中落ち 1,100円(税込)

「三崎の湊魚問屋から特別に送って頂いています。本物の味を是非ご賞味ください！」

茶寮小町

キラキラ輝く宝石のような三崎の湊魚問屋の鮪の中落ち。“かっぱばし ぬま田”の香り豊かな海苔も絶品です！

他にも食べてみたいものが沢山ありました。

みぞれ餅　2,500円(税込)

茶寮小町

画像出典：鎌倉倶楽部 茶寮小町

お茶とおでんとお酒（わさび漬付）3,000円(税込)

画像出典：鎌倉倶楽部 茶寮小町

季節の野菜と黒米のスパイスカレー お茶とセット3,000円(税込)

茶寮小町

画像出典：鎌倉倶楽部 茶寮小町

季節限定 菓子とお茶のセット 1,100円(税込)

茶寮小町

画像出典：鎌倉倶楽部 茶寮小町

紅茶鶏と季節の野菜のプレート 3,000円(税込)

茶寮小町

画像出典：鎌倉倶楽部 茶寮小町

日本茶の魅力について

「日本茶の魅力は、お茶のレパートリーの広さだけではなく、その背景にあるのは茶道に通じる気遣いにある気がします。相手を思いやる心。それは、何かをしてあげることもあるし、相手の気持ちを大切に相手を待つ“間”などもそうです。そんな ”相手を思いやる心” に包まれた時に、“ほっとする” と思えるのではないでしょうか。例えば、久しぶりに帰った田舎みたいな場所」と、亜紀さん。

お茶を点て、ほっとする空間を創る。難しく考えずに気分に合わせて茶葉を選んで、飲んでほっとする。ここ『鎌倉倶楽部　茶寮小町』は、そんな癒やしの空間でした。

実は亜紀さん、一度日本茶から離れた時期もあります。日本茶専門店で働く毎日は忙しく、仕事は大好きだったはずなのに、日本茶から距離を置くしかないくらい追い詰められた時期があったそうです。

「仕事に追われ過ぎて、自分に余裕がなくなってしまった。」

ほっとできる空間を提供していながら、自分自身がそこに居られなくなってしまったといいます。仕事を辞め、日本茶からも離れてしばらくは無欲な日々を過ごしていたとか。

ただ、しばらくするとまた日本茶を飲んでみたくなり、ご縁も繋がり西鎌倉で『鎌倉倶楽部　茶寮』を始めることになります。日本茶から離れている間もずっとサポートしてくれていたのは、会社で繋がった人、お茶農家さんや陶芸家さんたち。みなさんのご縁が繋がり再び日本茶の世界に戻って来たのでした。

「自分自身も無理をしない。」

ここでは、“ほっとできる空間” を一番に考えているそうです。そして何より自分も無理をしない。このお店の落ち着いた雰囲気の裏側には、“ほっとできる” の意味を知っている亜紀さんがいるからなのだと感じました。

茶器・その他

ご縁のあった作家さんたちの茶器もいくつかご紹介します。

茶寮小町

茶寮小町

茶寮小町

日本茶の購入も出来ます。亜紀さんにいろいろ聞きながらお好みのお茶を探すのも楽しいですよ。

茶寮小町

茶寮小町

※詳細は、ホームページをご覧下さい。鎌倉倶楽部 茶寮小町オンラインストア

甘味と〆の日本茶

最後は、甘味と日本茶で〆ます。甘味も、いろいろ有りますがパフェを選びました。

茶寮小町

林檎のパフェ 3,000円(税込)

「日本の旬の味を日本茶に合うパフェにしました」

茶寮小町

ザクロゼリーに茶葉が刺さったりんごに見立てた飾りがチャーミングです。黒糖の松風、りんごチーズケーキ、紅玉のコンポート、北海道から取り寄せている濃厚ミルクジェラート。小豆との間にバターが入り、あんバターになっています。

茶寮小町

パフェは、須川くんが作ってくれました。

茶寮小町

カリカリしたおからのクッキーに紅玉のソルベ。紅玉の酸味と小豆のほどよい甘さです。一つ一つのクオリティが高くてカクテルグラスがまるで宝箱のようです。”五ヶ瀬のみなみさやか”を使った微発酵茶のフルーティーな香りがりんごに良く合う。

茶寮小町

「普段あまり甘いものは食べないのに、どんどん食べちゃう」とあゆみさん。何を食べても美味しくて、微笑みが止まらなくなりました。それを優しく見守る亜紀さんの笑顔がまた素敵でした。

五ヶ瀬　900円(税込)

「花の様な薫りがするお茶。ひと言で言うと可愛らしい味わいのお茶。」

茶寮小町

品種は、“やまなみ”。中国から宮崎に渡って来た品種だそうです。独特なお茶の味と世界観をお楽しみくださいとのこと。

茶寮小町

お茶を注文すると、好きな急須を選べます。これまた嬉しい体験です。

茶寮小町

秤で6グラム。デジタルの時代にこのアナログ感が良いですね。

茶寮小町

1分待ちます。砂時計をじっと見つめる。難しいことを考えずにシンプルに、ただ待つ。なんか、いっぱい哲学をした気がします。

茶寮小町

湯のみから立つ湯気、ほっと一息つく時間。幸せなひと時。

茶寮小町

二杯目の待ち時間も楽しい。

茶寮小町

茶寮小町

この“間”が、とても心地良いのです。

 

最後になりますが

茶寮小町

日本茶に、無限の可能性を感じました。抹茶、煎茶、番茶、ほうじ茶、etc、ひとえにお茶とまとめていましたが、それぞれに豊かな個性がある。ひとつひとつ向き合うことで、もっと日本茶を楽しめることを知りました。

そして、鎌倉のど真ん中にありながら静かで癒やされる空間。どこかに忘れてきたモノを見つけたみたいな、安らぎを感じます。まさに “ほっとできる” 空間でした。

茶寮小町

みなさんも、日々の慌ただしい生活からほんのちょっとだけ離れてみては如何ですか？ここに来て亜紀さんのこの笑顔を見たら、「そんなに頑張らなくて大丈夫」って思えてきますよ。

ご馳走様でした。また “ほっとしに” 来ます。

茶寮小町

おまけ動画「ほっとするひと時」抹茶ビールをいれるシーン

 

イベント紹介

高島大樹　蝶野秀紀　二人展〜日々の茶の時間に寄り添う、陶と漆〜 Ceramics and Lacquerware for Everyday Tea Moments

開催日2月20日(金)〜3月5日(木)11:00〜22:00※20.21日は19時閉店

その他

タベルノム日日

茶寮小町

六地蔵近くにあるコンパクトカジュアルな立ち呑み屋さん。地元民に愛されるこのお店、オーナーさんもお客さんたちもみなさん気さくなので女性一人でも入りやすい。料理が美味しいのでランチにもオススメです！

タベルノム日日インスタグラム

