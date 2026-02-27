フランス在住プロデューサーPura Pura、TREKKIE TRAXより新作EPをリリース

東京を拠点に、ジャンルや国境を横断するクラブミュージックを発信し続けてきたレーベルTREKKIE TRAXより、フランス・モンペリエを拠点に活動するDJ／プロデューサーPura Puraの最新EP『Basement EP』が2026年2月27日（金）にリリースされた。

Pura Puraは、Jamie XX、Special Request、Om Unitといったアーティストにプレイされてきたエディット・パックをきっかけに国際的な注目を集めてきたアーティストであり、これまでにJuke Bounce Werk、EC2A、Global Warmingなどのレーベルから作品を発表してきた。HyasとのコラボレーションEP『Speakers』をはじめ、ジャンルやフォーマットにとらわれないリリースを重ね、Peacock Society、Solidays、Rex Clubといったイベントやクラブでもエネルギッシュかつ独創的なDJプレイで評価を高めている。

『Basement EP』は、OG MaxwellとのB2Bセットをきっかけに制作された作品であり、フットワークとダブステップをあえて”間違ったテンポ”でプレイしたそのセットで生まれた予想外のグルーヴと高揚感が強く印象に残り、その流れのまま本EPの制作がスタート。もともとジャンルを横断したミックスを得意とするPura Puraにとって、本作はそのスタンスを最もストレートに表現した作品となっている。USベース、フットワーク、ダブステップといった要素を軸に、全4曲を通してリズムとパーカッションを中心に構築。できる限りミニマルな構成を意識し、装飾を削ぎ落とすことで、グルーヴそのものが前面に立つサウンドを追求している。

本作には、TREKKIE TRAXからのリリースでも知られるプロデューサーデュオ64controllによるリミックスも収録される。64controllは、JukeやFootworkをルーツに持ちながら、構築的かつ遊び心のあるサウンドデザインで国内外から注目を集める存在であり、クラブミュージックとしての機能性と独自の解釈を併せ持つリミックスを本作に提供している。

幅広い音楽スタイルを行き来してきたPura Puraならではの自由度の高い感覚は、本作においても健在であり、ジャンルの融合がコンセプトとしてではなく、自然な結果として立ち上がっている点が印象的。本EPに収録された楽曲はいずれもクラブでのプレイを強く意識して制作されており、DJセットの中で鳴ることで完成する、実践的かつ身体性の高い作品に仕上がっている。

＜リリース情報＞

Pura Pura

『Basement EP』

2026年2月27日（金）リリース

レーベル：TREKKIE TRAX

アートワーク : Mael Cobb

＝収録曲=

1. Basement

2. Blurry Vision

3. Soft Reset

4. Toolbox

5. Toolbox (64controll Remix)

https://www.trekkie-trax.com/ep/purapura-basement-ep/