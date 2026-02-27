ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第10回ライブ配信が2月24日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、MLB実況などで活躍する下村泰司氏がゲスト出演した。

番組では、今大会のWBC日本代表の予備登録メンバーに入っている今井達也投手（アストロズ）について話が及んだ。

今井は現段階では予備登録メンバーであるため、1次ラウンドで登板はできない。ただ、大会ルールには「指名投手枠」という制度があり、1次ラウンド終了後と準々決勝終了後に、それぞれ2人までの枠の投手と入れ替えが可能だ。

今井が1次ラウンド以降に正式メンバー入りする可能性について問われた福島氏は、「当然、入ります。準々決勝以降は今井の力が必要だし、だからこそ予備登録してる」と明言。戦力として計算しているからこその予備登録だと強調した。

さらに、「そのために今井はキャンプで準備してるんですから。もちろんレギュラーシーズンに臨むとともに、準々決勝以降、日本代表としての準備ですよ」と続け、シーズンと代表の双方を見据えた調整であると説明した。

加えて球団側のスタンスにも触れ、「アストロズも今井を、リリーフとしてだったら使っていいということで出してる。使わない手はないでしょう」とコメント。起用のハードルは高くないとの見解を示した。

指名投手枠という制度を踏まえれば、今井の“途中合流”は十分に現実味を帯びる。大会終盤を見据えた重要なピースとして、井端弘和監督の決断に注目だ。

そのほか番組内では、日本が決勝まで勝ち進んだ場合を想定し、大谷翔平選手の登板の可能性についても議論が交わされた。今大会の大谷選手はDH登録となっているため、現行ルール上は事前にWBC統括機関の許可を得なければマウンドに上がることはできない。

それでも福島氏は、登板の“わずかな可能性”が残されていることを示唆。番組では、その道筋についても言及されている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

