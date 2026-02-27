JFA（日本サッカー協会）は27日、FIFAワールドカップ2026におけるキャンプ地が決まったことを明かした。

今回の発表によると、事前キャンプ地はメキシコ北東部に位置するモンテレイの「Tigres Training Center」。チームベースキャンプトレーニングサイトがアメリカ・テネシー州のナッシュビルに位置する「Nashville SC Training Center」に決まった。

事前キャンプ地の「Tigres Training Center」はリーガMX（メキシコ1部リーグ）に所属するUANLティグレスが使用する練習場。天然芝ピッチが2面備わっており、選手・スタッフそれぞれのロッカールーム、ジム、メディカルルーム、ミーティングルーム等を完備している。

一方、チームベースキャンプトレーニングサイトの「Nashville SC Training Center」は、MLS（メジャーリーグ・サッカー）のナッシュビルSCが使用するトレーニングセンター。こちらも2面の天然芝ピッチを有しており、選手・スタッフそれぞれのロッカールーム、ジム、メディカルルームに加え、温冷浴設備、プール、サウナ等の施設が備わっている。

なお、事前キャンプならびにチームベースキャンプでの活動スケジュールは現時点で決まっていない。

FIFA ワールドカップ2026でグループFに入った日本代表は、日本時間で6月21日に控えた第2節のチュニジア代表戦をモンテレイの『エスタディオ・モンテレイ』で戦う。同15日の第1節オランダ代表戦、同26日の第3節（※対戦相手未定）については、ともに『ダラス・スタジアム』での開催。チームベースキャンプトレーニングサイトの「Nashville SC Training Center」から『ダラス・スタジアム』までは、空路でおよそ2時間ほどの移動距離となっている。