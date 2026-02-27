「明らかに改善された」大谷翔平所属のドジャース、故障投手が順調に回復…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースには、故障からの再起をかけて手術に踏み切った選手が複数いる。昨季途中に右肩手術を受けたブロック・スチュワート投手もその一人だが、本人は現段階では、肩にメスを入れてよかったと感じているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

スチュワートは昨季7月末にミネソタ・ツインズからトレード加入したリリーフ右腕だが、加入直後の8月中旬に右肩炎症を理由に故障者リスト（IL）入り。翌9月末、右肩手術を受けるためシーズン終了となっている。

同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス氏によると、スチュワートは手術の詳細について明かし、それが今季に向けたコンディション改善につながることを願っているという」としつつ、「骨棘を削って、鎖骨の一部を取り除き、滑液包も除去したんだ。要するに、上腕骨頭が回旋するためのスペースがかなり広がったんだ。感覚はずっといい。明らかに改善されたと感じるよ。投げる感覚もいいね」というスチュワートのコメントを紹介。

また、同投手は「プロで13シーズン投げてきたけど、そのうち半分くらいは肩に何かしらの問題を抱えていた気がする。まあ、そういうものだよ。今回の手術で、その慢性的な問題が解消されてくれればいいね」とも口にしているという。

