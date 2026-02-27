K-POP界のカリスマ、Stray Kidsのチャンビンが、フットウェアブランドAUTRY初のグローバルアンバサダーに就任しました！このニュースは、単なるブランドコラボレーションを超え、彼の持つ「静かなる自信」とAUTRYの哲学が見事に融合する、新たなファッションの幕開けを予感させます。なぜ彼が選ばれたのか、そして彼がまとう2026年春夏コレクションがどんな魅力を放つのか、その全貌に迫ります。

Stray Kidsチャンビン、AUTRYが選んだ「静かなる品格」

世界中で熱狂的な支持を集めるK-POPグループ、Stray Kidsのメンバーであるチャンビンさんが、フットウェアブランドAUTRY（オートリー）の初のグローバルブランドアンバサダーに就任しました！彼の持つダイナミックな魅力と、AUTRYが追求する「オーセンティシティ（本物志向）」や「情熱的な自己表現」といった価値観が、見事に融合する予感がします。

AUTRYが彼を選んだ理由、そしてチャンビンさんがAUTRYに感じた魅力とは何だったのでしょうか。その答えを探るべく、深く掘り下げてみましょう。

AUTRYとは？歴史とDNAが息づくフットウェアブランド

このビッグニュースを機にAUTRYというブランドについて初めて知る方もいらっしゃるかもしれませんね。まずはその魅力からご紹介します。

AUTRYの物語は、1982年アメリカ・テキサス州ダラスで始まりました。創業者ジム・オートリーが自身の名を冠したテニススニーカーは、瞬く間にアメリカで人気を博し、1985年には『Tennis Magazine』でベストスニーカーに選ばれるほどの評価を得ました。

しかし、その物語は一時途絶えます。そして2000年代に入り、イタリアの起業家とデザイナーがその魅力を再発見し、オリジナルのDNAを守りつつ、現代的なデザインへと進化させ再構築しました。

現在のAUTRYは、アメリカの自由なスピリットに、イタリアの洗練されたクラフツマンシップが融合したライフスタイルブランドとして、ヨーロッパのスニーカートレンドを牽引しています。シンプルでありながらタイムレスな魅力、そしてどんなスタイルにも自然と溶け込む普遍性が、多くのファッショニスタを虜にしている理由でしょう。

チャンビンが語る「静かなる品格と自信」

今回のアンバサダー就任は、AUTRYがブランドの価値観を体現する「カルチャーリーダー」との絆を深めていくという揺るぎない姿勢を象徴しています。そして、チャンビンさんこそが、まさにそのリーダーにふさわしい人物だと私も感じます。

彼はStray Kidsのクリエイティブ中枢を担う「3RACHA」の主要メンバーとして、ラッパー、シンガー、ソングライター、プロデューサーと、まさにマルチな才能の持ち主です。その創造性に満ちたエネルギーとカリスマ性は、アメリカンスポーツのヘリテージを基盤に、イタリアの卓越したクラフツマンシップで昇華されたAUTRYの大胆かつタイムレスなビジョンと見事に調和しています。

チャンビンさん自身も、アンバサダー就任にあたり、次のようにコメントしています。

「私は、ヘリテージを尊重しながらも、革新性と未来を見据えたクリエイティビティを追求するブランドに強く惹かれてきました。オートリーが体現する静かなる品格と自信は、私自身の価値観とも深く共鳴しています。この新たな旅路を共に歩めることに、心からワクワクしています。」

「静かなる品格と自信」。この言葉に、チャンビンさんの誠実なパーソナリティと、AUTRYが持つ普遍的な魅力が凝縮されているように感じませんか？

チャンビンが纏うAUTRY 2026年春夏コレクションの魅力

今回のビジュアルでは、チャンビンさんが2026年春夏コレクションのルックとスニーカーを着用しています。ポロスウェットシャツや軽やかなブルゾンなど、アメリカン・カレッジスタイルのクラシックなアイテムが、AUTRYならではの洗練された視点で再構築され、彼の自信とエフォートレスなエレガンスを際立たせています。

特に注目したいのは、彼が足元で魅せるAUTRYを代表するフットウェアアイコンの数々です。

1. 80年代の魂を現代へ「Super Vintage Medalist」

イタリア職人の精緻な手仕事によって磨き上げられた「Super Vintage Medalist」は、80年代のクラシックなシルエットを現代的に昇華した一足。AUTRYの哲学が凝縮された、まさにブランドの顔とも言える存在です。タイムレスなデザインでありながら、細部にまでこだわりが光るその佇まいは、まさに「静かなる品格」を体現しているかのようです。ヴィンテージ感を演出しつつも、現代のファッションにフィットするバランス感覚は秀逸ですね。

2. 都市を駆け抜ける革新性「Hyperway」

一方、「Hyperway」は、メトロポリタンライフのスピード感と革新性から着想を得た、より現代的でスポーティなモデルです。

多層構造のハイテクアウトソール: モダンなデザインと優れたクッション性を両立。

AUTRY独自のクッショニング技術: 研究開発チームが培った高度な技術とクリエイティブ精神の結晶。

軽快で快適な履き心地: 日常使いはもちろん、アクティブなシーンでも活躍しそう。

都市の喧騒を軽やかに駆け抜けるような、まさに未来を感じさせる一足。チャンビンさんのダイナミックなパフォーマンスを彷彿とさせます。

あなたなら、クラシックな「Super Vintage Medalist」と、革新的な「Hyperway」、どちらを選びますか？ 私はどちらも試してみたくなりますね！

新たな旅路の始まり：未来への期待

AUTRYのエグゼクティブ・チェアウーマンであるロベルタ・ベナーリア氏も、チャンビンさんの就任について「新たな世代のグローバルタレントを体現する存在」と大きな期待を寄せています。

チャンビンさんのアーティスティックな誠実さと自信が、AUTRYのDNAと美しく響き合うことで、これからどのような新しいカルチャーが生まれていくのか、その展開から目が離せません。

この魅力的なコラボレーションを通して、AUTRYのアイテムは、ファッションに敏感な私たちにとって、さらに身近で刺激的な存在になること間違いなしです。

最新コレクションやチャンビンさんのビジュアルは、AUTRY公式オンラインストアやSNSでチェックしてみてくださいね。

