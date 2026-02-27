福岡県の東部に位置する赤村(あかむら)は、全国で唯一、自治体名が“色”のみで冠されているまち。水源を英彦山(ひこさん)に発する今川のホタルが生息する清流と、緑豊かな山々に囲まれた、福岡県に2つしか残らない「村」の1つです。

今回は、赤村を代表するイベント「DOYOU農? どろんこフェスティバル・ザ・田植え」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

赤村で農業体験! 「DOYOU農? どろんこフェスティバル・ザ・田植え」について

DOYOU農? どろんこフェスティバル・ザ・田植え

・開催日時：令和8年5月30日(土)

・開催場所：赤村役場周辺(福岡県田川郡赤村大字内田1188番地)

・アクセス：【車】福岡市内より約90分

村を代表するイベント「DOYOU農? どろんこフェスティバル・ザ・田植え」。都市との交流(関係人口の増加)を目的としたもので、開始から今年で40年の節目を迎えます。

昔ながらの手植えの田植え体験や、野菜の苗植え、イモ掘り、ほたる鑑賞ツアーなど、赤村の「むらぐらし」を肌身に感じられるのが特徴で、春に植えた苗を秋に稲刈り体験できるのも魅力。

そのほか、村内食材を使った手作りお弁当を味わえるなど、企画も盛りだくさん!

「DOYOU農? どろんこフェスティバル・ザ・田植え」は、赤村の魅力を全身で体感できるイベントです。

自治体からのメッセージ

自然豊かな赤村を全身で味わえる一大イベントです。おいしい食べ物や村の美しい田園風景とともに、穏やかな時間をゆっくりと過ごしていただけます。

赤村のふるさと納税返礼品について

赤村の隠れた名品! 赤村養生館が提供する手ごねハンバーグを紹介します。

赤村養生館 特製手ごねハンバーグ 20個

・提供事業者：赤村養生館

・内容量：養生館特製手ごねハンバーグ(110g〜120g)×20個※ソースは付きません

・寄附金額：1万4,000円

自然豊かな赤村で育てられた豚肉を100% 使用した手ごねハンバーグです。旨みが凝縮され、口の中に幸せが広がります。レンジで温めるだけの簡単調理で味わえるので、忙しいご家庭などにおすすめとのこと。

今回は福岡県赤村のイベント「DOYOU農? どろんこフェスティバル・ザ・田植え」と、返礼品を紹介しました。田植えをはじめ、野菜の苗植え、ジャガイモの収穫など、赤村の魅力を全身で感じることができるイベントです。秋には植えた苗の稲刈りもできるのだそう! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

