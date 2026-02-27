“通勤・通学時間”なに考えてる？「飲み会コーデ」「外食の行き先」「ヒップホップのリリック」リスナーの脳内を覗き見！

◆出社前の頭の体操に
私は通勤時間にリリックを考えます。中学2年の頃からヒップホップが好きで、リリックを昔から書いていました。そんな私も、気付けば現在35歳で妻と息子が2人います。家だとなかなかリリックを書く時間がないので、今は通勤電車のなかで考えています。自分の考えをアウトプットして、かつ韻を踏むように考えるので、出社前の頭の体操になります（東京都 35歳 男性）
◆“飲み会コーデ”どうする？
通勤途中に考えたことですが、「金曜日の夜、飲み会のときに何を着ようかな？」です。金曜の夜に会社の若手同士で飲み会をするので、たまにはきれい目な服を着て行こうかと思っています。ただ、そこまで服が多いわけでもなく、家にあるちょっときれい目な服を着るか、明日の午後に買いに行くかを迷いながら通勤していました（北海道 27歳 男性）
◆“月1の外食”どこに行く？
なんとなく頭のなかでずっと考えているのは「今月の外食どこに行こうか」です！ 我が家ではお家ご飯が多く、月に1回外食することにしているのですが、今回は私が決める当番で「焼肉食べ放題」「韓国料理」「回転寿司」の3つで悩んでいます（岡山県 38歳 女性）
