お金のやり取りで人間性が見える!? タクシー相乗り代精算で友人が逆ギレ…今後の付き合い方に悩む相談者に共感の声、アドバイス続々

このエピソードに、パーソナリティの住吉は「せつないわよね。お金と食べ物の恨みは怖いって言うからね。金額の大小じゃなく、このやり取り自体に腹が立っているわけですね」と深く共感。その上で、これからの関係については「そういうふうに思うんだったら、もうこちらからは連絡しない。向こうから連絡がきたら最低限答える……ぐらいでいいんじゃないかなと思います」と提言しました。「お金のことって難しいですよね。一緒に地元で育っていても、大人になって就いた職業や今の暮らしによって、だいぶ価値観が違ったりしますから」と、相談者のモヤモヤを代弁し、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。ーー今回の相談に対して、番組には同じような経験を持つリスナーや、大人の友人関係に一石を投じるアドバイスが寄せられました。まずは、「お金のやり取りで相手の人間性が見えてしまった」という体験談です。私も全く同じ経験をしました。30年前、友人の結婚式で4人でタクシー相乗りし、私が立て替えたのですが、式場に着くと皆何もなかったような振る舞い。結局そのまま30年経っています。お金のことは言いづらいけれど、誰一人思い出さないことにモヤモヤ、スッキリせず……。今思えば、乗車した時点で「一人いくらね」と主張すべきだったなと思います。（神奈川県 62歳 女性 自営業）自身の結婚式の際、1人だけご祝儀が1万円だった前職の方がいました。金額ではなく、その方が推し活に何十万も使っているのを知っていたので、人としてガッカリしてしまいました。それ以来関係はありませんが、「この人ってこういう人だったんだな」という印象は残ってしまいます。相談者様も「残念な人だな」と思って、距離を置くのが一番。モヤモヤしている時間はもったいないですよ！（東京都 41歳 女性 自営業）ーー続いては、これからの付き合い方についてのシビアかつ現実的なアドバイスです。子どもの頃や学生時代の"地元のツレ"という、なぁなぁな間柄ほど、大人になってからのお金のやり取りはルーズになりがちです。割り勘分を後で渡すことなく、うやむやに終わらせるヤツもいます。大人になったら大人としての関係の保ち方があります。それができない、分かってない人との関係は終わらせても良いように思います。（東京都 49歳 男性 会社員）聞いていて一緒にイライラしました（笑）。一度大人になると人の価値観や姿勢はそう変わるものではありません。ドライに聞こえるかもしれないですが、誰と付き合うかは取捨選択をするべきで、それは旧友であっても例外ではありません。住吉さんも仰るように、距離を置くべきです。心穏やかに過ごせるよう祈っています。（東京都 40歳 男性 会社員）ーー番組には他にも「自分も知らずに払いそびれて友人を嫌な気分にさせていたかも、とハッとした」という反省の声も届きました。「たかが数百円」と思いがちなタクシー代ですが、そこには相手を思いやるマナーが凝縮されています。モヤモヤを抱えてまで維持する関係なのか、一度立ち止まって考えてみるのも、自分を守るための大切なステップかもしれません。