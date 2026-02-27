2026年「次くる」アーティストは⁉ リスナー＆番組スタッフが選んだ「トップ5」をTOKYO FMのラジオ番組「Blue Ocean」で発表！

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。当番組では日頃からリスナーから寄せられたおすすめアーティストの楽曲をオンエアし、情報をシェアしています。

2月20日（金）の放送では、「みんなで決める！ Blue Ocean的次くるアーティスト2026」から「トップ5」を発表しました。

2月16日（月）の週は、毎年恒例となっている人気企画「みんなで決める！ Blue Ocean的次くるアーティスト2026」を実施。リスナーに「今年ブレイクしそうなイチ推しアーティスト」をレコメンドしていただきました。

最終日の2月20日（金）の放送では、リスナーのみなさんからいただいたレコメンドと、「Blue Ocean」番組スタッフ全員参加の投票を合せた「トップ5」を発表しました。

◆第5位：JIJIM （ジジム）

2022年に活動をスタートした6人編成のバンド。精力的に楽曲リリースを続け、ライブでも打ち込みを使用しないオーガニックなサウンドを特徴としています。

リスナーからは「とにかくライブが楽しい！ メンバー全員がニコニコしながら演奏していて、とにかく元気をもらえます」「爽やかなナンバーからしんみりとしたバラードまで、多種多様なジャンルを網羅する音楽性はまさに“デパート”」との声が届きました。

投票したスタッフからは「大橋トリオさんプロデュースということもあり、世界観がマッチしている！ メンバーが楽しそうに演奏する姿が浮かんで、ライブに行ってみたい！」「このグループに入ったら楽しそうだなぁ」といった声が上がりました。

◆第4位：明くる夜の羊 （あくるよのひつじ）

千葉県佐倉市で結成された、男性2人・女性2人からなる4人組ロックバンド。「この音楽で、あなたの日々に寄り添えますように」というメッセージを掲げ、今年の夏にメジャーデビューを控えています。

リスナーからは「ボーカルの力強さと演奏技術の高さ、そして弱さや孤独を肯定してくれる歌詞が最高。ライブでは号泣しながら拳を上げていました」と熱いレコメンドが寄せられました。

投票したスタッフからは「歌い出しからサビにかけてのワクワク感、サウンドの安定感に何度も聴きたいと思わせる魅力がある」「力強くも繊細なボーカル、緻密でメロディアスなギター。琴線に触れる楽曲で、メジャーに飛び出す新星に期待！」との声が。住吉も「確かに勢いを感じさせてくれますね」とコメントしました。

◆第3位：HALLEY （ハレー）

早稲田大学のサークルでの出会いをきっかけに結成。ジャズ、ソウル、ファンク、ゴスペルをポップスと融合させたオリジナリティ溢れるサウンドが特徴です。

リスナーからは「心地よく身体を揺らしたくなるグルーヴと、透明感がありながら芯のある歌声に中毒性がある」との声が。

投票したスタッフからは「ストレートに耳と頭と心に響いた。ライブに行っている未来が見えます」「ブリブリのベースがたまらない！」と大絶賛。

住吉は「私もライブに行きたくなる！ こういうダンサブルなファンクミュージックが大好き」と語りました。

◆第2位：Rol3ert （ロバート）

昨年本格始動したばかりの現在20歳のシンガーソングライター。すでに「FUJI ROCK FESTIVAL」などの大型フェスにも出演し、アジア各国へも人気が広がっています。

リスナーからは「80年代の洋楽のような空気感や温度を感じる。伸びやかで透き通った歌声に心を奪われヘビロテしています」とのレコメンドが。

投票したスタッフからは「楽曲・声・歌詞のすべてが国境やジャンルを軽く超えている。最初から“世界”を見据えている感じ」「20歳とは思えない楽曲の完成度には驚くばかり」との声が寄せられました。

住吉も「私も投票しました。日本語も英語も発音が音楽的に美しく、ニュアンスの奥にストーリーを感じる。映画を観るような曲です」と評価。

さらに、Rol3ertさん本人から「約1年前から本格的に活動をスタートし、ここまでたくさんの環境に恵まれながら 音楽を作ってきて、たくさんの方からの期待や応援をいただき、感謝してもしきれません。今後も音楽を作っている身としての誇りを持ちながら、たくさんの人へ恩返しができるよう 常に良い作品を残していきます！ 本当にありがとうございました」と喜びのコメントも届きました。

◆第1位：スーパー登山部

2023年結成、愛知を中心に活動する5人組バンド。バンド名の通り、メンバー5人が実際に山に登るのも特徴。登山活動とバンド活動を並行して行う異色のスタイルが話題です。

リスナーからは「ファンクやR＆Bをベースにした本格的なソウルミュージック。ボーカルのHinaさんの伸びやかな歌声と世界観に中毒性があります」との声が届きました。

投票したスタッフからは「バンドメンバーは、中村佳穂やTENDRE、Bialystocksといったアーティストのサポートを務める。確かな凄腕たちが支えるバンドサウンドも相まって、まさにスーパーなバンド」「情報量が少ないのに多くが伝わる表現力があり、聴いているのに静けさを感じる不思議な感覚になる」と絶賛の声。

住吉は「私も投票しました。圧倒的な“冬感”と、楽器一つひとつの音が活かし合っている音楽的なマチュア（成熟）さ。山頂に登って視界が開けた時の感覚を音にしたようなサウンドに癒やされました」と第1位の魅力を語りました。

＊

住吉は今回の企画を振り返り「ランクインしなかったアーティストも本当に良くて、新たな才能が日本の音楽界に加わっていることにワクワクします。リスナーのみなさんのアンテナが本当に素晴らしい。Spotifyのプレイリストも公開しているので、ぜひチェックして『知ってるもん！』とドヤ顔しちゃってください（笑）」と締めくくりました。

＊

＜次くるアーティスト2026「特別賞」＞

ROIROM （ロイロム）

特別賞は、今週の募集だけで50通を超える圧倒的な得票数を記録した、本多大夢（ほんだ・ひろむ）さんと浜川路己（はまがわ・ろい）さんによる2人組ユニット「ROIROM」。timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project -AUDITION-」出身でありながら、下積み時代を経て自分たちの道を選んだ努力の背景に多くの支持が集まりました。

リスナーからは「ビジュアルだけでなく、歌もダンスもクオリティが高い！ 今までのアイドル像に革命をもたらしてくれるはず」と期待の声が寄せられています。

なお、今週オンエアした楽曲をまとめたプレイリストを「Spotify」で公開中です。ぜひ、お気に入りのアーティストを見つけてください！

