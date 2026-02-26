岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズに所属する29歳の岡本和真内野手が26日（日本時間27日）、マイアミ・マーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」で出場し、3打数1安打2打点の成績を残した。より一層期待度が高まっていると、米メディア『ナショナル・トゥデイ』が報じている。

岡本は一死2、3塁のチャンスで迎えた初回の第一打席を三ゴロで終え、得点に結びつけることはできなかった。

さらに3回の第二打席には空振り三振を喫し、ここでも見せ場なし。

それでも一死満塁の4回、このビッグチャンスをものにした。

レフト方向へのタイムリーツーベースヒットを放ち、ブルージェイズに追加点をもたらす。

その直後に代走を送られ、岡本は退いた。

そして、序盤好調だったブルージェイズは後半に大きく崩れ、最終的に7-8の逆転負けを喫している。

この結果を踏まえ、同メディアは「ブルージェイズにとって、岡本のメジャーリーグへのスムーズな移行は極めて重要となるだろう。

打席でのパワーとコンタクトに加え、三塁での堅実な守備は、ブルージェイズの打線の重要な歯車となる可能性を秘めている」と期待感を示している。

