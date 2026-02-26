大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日、クリーブランド・ガーディアンズとのオープン戦に11-3で勝利した。同戦でリリーフ登板したジャスティン・ロブレスキ投手は好投を見せたが、デーブ・ロバーツ監督も満足しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同戦のロブレスキは2-3と1点ビハインドの3回に登板すると、1回無失点、被安打0、1奪三振と危なげない投球を見せた。その裏にチームが逆転したこともあり、オープン戦初勝利が記録されている。

同メディアは「ロバーツ監督は火曜日の試合後、ロブレスキについていいことしか言わなかった」としつつ、「今のところ、彼はいいプレーをしている。目的意識を持ってオフシーズンに入り、スプリングトレーニングにも非常に良い状態で来た。ボールもよく投げられている。今季彼が何を見せてくれるのか、とても楽しみにしている」という同監督のコメントを紹介。

続けて、「同監督のコメントは、開幕時点でロブレスキがブルペンの一角を担う可能性を示唆しており、この日の投球内容は、その座を維持するだけの実力があることを証明するものだった」と記している。

【関連記事】

【了】