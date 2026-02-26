「昨季より良くなるが」菅野智之らロッキーズ、今季はリーグ最下位脱出な…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズはオフシーズンに入り、ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手を補強するなどして戦力を強化している。それでも米メディア『フォックススポーツ』は「リーグ最下位チームの本命は？」と題し、同球団を最有力候補に挙げた。

ロッキーズは昨季、ナ・リーグ西地区で43勝119敗の成績を残し、連続最下位記録を4年に更新している。

2026シーズンこそ、その記録を止めたいところだが、一度ついた負け癖はそう簡単には治らない。

今オフに獲得した37歳のホセ・キンタナ投手、34歳のマイケル・ローレンゼン投手といった経験豊富なベテランが、若手に好影響を与え、勝てる集団へと変貌させられるかが最大のポイントだ。

補強の効果が未知数であるため、同メディアは現時点においてオッズは-400と設定。ロッキーズは最少勝利に終わる最有力候補としている。

続けて「ロッキーズはおそらく昨年よりは良くなるだろう。

ただし、ここで言う良くなるのハードルはかなり低い」と伝えている。

その一方で、ナ・リーグ東地区のワシントン・ナショナルズをオッズ+750の大穴狙いとした。

その理由として、フィラデルフィア・フィリーズ、ニューヨーク・メッツ、アトランタ・ブレーブスという90勝以上を狙える戦力を持った強敵が揃っていることを挙げている。

昨年は66勝96敗に終わったナショナルズだが、今季はロッキーズよりも勝利数で劣るかもしれない。

【関連記事】

【了】