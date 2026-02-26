













サイ・ヤング賞3度受賞のレジェンド右腕、マックス・シャーザー投手が、トロント・ブルージェイズと再契約を結んだことをニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン記者が報じた。











今季42歳を迎えるシャーザー。積み重ねてきた通算成績は483登板で221勝117敗、防御率3.22。2963イニングを投げ、現役第2位の3489三振を奪っている伝説的な右腕だ。



3回のサイ・ヤング賞を受賞したほか、最多勝4回、最多奪三振3回と投手としての栄華を極めたほか、2019年（ワシントン・ナショナルズ）と2023年（テキサス・レンジャーズ）にはワールドチャンピオンにも輝くなど、輝かしい実績を誇る。



昨季はトロント・ブルージェイズに所属。レギュラーシーズンでは17試合登板で5勝5敗、防御率5.19だったが、経験を買われポストシーズンのメンバー入り。



球史に残る名勝負といわれたロサンゼルス・ドジャースとのワールドシリーズでは第3戦と第7戦に先発。気迫を前面に出した投球でチームを鼓舞し、試合を作る役割を見事に果たした。



ワールドシリーズ後にFAとなり去就が注目されたが、ブルージェイズで再び世界一を目指す道を歩む。チームも積極的な補強を展開し、日本を代表する右打者である岡本和真とも4年契約を結んだ。



昨季の雪辱に燃える実力派チームが、再びシャーザーの熱投を味方に2026年を戦い抜く。























