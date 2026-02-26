「数ヶ月を欠場する見込みだ」大谷翔平所属のドジャース、主力選手の長期…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季、相次ぐ負傷離脱に悩まされるシーズンとなった。今季もすでに複数の負傷者が発生しており、キケ・ヘルナンデス内野手が60日間の負傷者リスト（IL）入りすることが明かされた。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

34歳のヘルナンデスは、2月に入ってようやくドジャースと1年契約で再契約に至った。これまで9年間の在籍で捕手以外すべてのポジションを守ってきた万能型であり、ドジャースにとって欠かせない戦力である。

ポストシーズンでは通算OPS.826と勝負強さを発揮する選手としても知られている。レギュラーシーズンでも通算OPS.707と安定した成績を残しており、ベンチの精神的支柱という役割も担っている。

なお、ドジャースは空いた40人枠に、ピッツバーグ。パイレーツからウェーバーで獲得したジャック・スウィンスキー外野手を登録した。27歳のスウィンスキーは2022年に本塁打19、2023年に本塁打26と打点74を記録するなど長打力が武器の選手である。

心配されるヘルナンデスの状態についてコロマ氏は「彼はシーズン開幕から数か月を欠場する見込みで、今春開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプエルトリコ代表にも選出されていない」と言及した。

