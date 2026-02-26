3月に開幕する「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」。シーズン開幕前という開催時期もあり、WBCに出場した選手がシーズンで不振に陥るケースは珍しくない。一方で、WBCに出場し、その年にキャリアハイの活躍を見せた選手もいる。今季で読売ジャイアンツ2年目を迎えるベテランは、2013年WBC後にシーズンで、歴史的な活躍を見せた。［1/6ページ］

WBC後に無敗の快進撃

田中将大

日本代表時代の田中将大（写真：Getty Images）

・投打：右投右打

・年齢：37歳

・経歴：駒大苫小牧高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目

・日米通算成績：432試合登板、200勝118敗3セーブ、防御率3.10

2013年、歴史に残るシーズンを過ごした田中将大だが、WBCでは苦労する場面も見られた。

東北楽天ゴールデンイーグルスにドラフト1巡目で入団した田中は、プロ1年目に11勝。同年に新人王を獲得すると、2009年から2桁勝利を記録し続け、楽天のエースに成長した。

2009年のWBCに続き、2013年も日本代表に選出された田中。大会の成績を見れば4試合で防御率2.57だったが、先発としては結果を残せず、リリーフでの起用が主となった。

シーズンへの影響も懸念された中、開幕から連勝街道を突き進み、1度も負けることなくシーズンを完走。24勝0敗1セーブ、防御率1.27、勝率10割というアンタッチャブルな数字をマークし、歴史に名を残した。

東北にリーグ優勝と日本一をもたらしたのち、MLBを経て楽天に復帰。2025年からは読売ジャイアンツに所属し、昨季9月30日には史上4人目となる日米通算200勝を達成した。

だが、シーズン成績では10試合登板で3勝4敗、防御率5.00と苦戦。今季は、勝負の巨人2年目を迎える。

