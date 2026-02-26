乃木坂46賀喜遥香「レギュラー化してほしい！」 柴田柚菜、井上和、菅原咲月との“カラオケ企画”に大はしゃぎ！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月19日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、乃木坂46の公式定額制動画サービス「のぎ動画」で配信された「乃木坂あそぶだけ #77 “カラオケであそぼう！”」について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『のぎ動画』のカラオケ企画を観ました！ みんな楽しそうに歌って、ふざけているのを観ていたら、あっという間に時間が過ぎていました。なかでも、特にかっきーと柚菜ちゃんが歌う『とびら開けて』が好きでした。にゃんとさっちゃんも全力でおふざけするので、みんなテンションが高かったですね！ この企画は、ぜひともレギュラー化して欲しいです」（山口県 23歳）

◆「いろんなメンバーで観てみたい」

賀喜：「のぎ動画」っていうのは乃木坂46の公式定額制動画サービスで、その企画で柴田柚菜ちゃんと井上和ちゃん（以下：にゃん）、菅原咲月ちゃん（以下：さっちゃん）でカラオケに行きました！ いろんな曲を歌ったんですけど、私は「フライングゲット」（AKB48）とか「DESIRE -情熱-」（中森明菜）とか「恋」（星野源）を歌ったりしました。

私、カラオケはたまに行くんですけど、柴田柚菜ちゃんとしか行かないっていうか、大人数で行くことがあまりなくて。たまにメンバー何人かで行くときとか、それこそ、学生の頃に4、5人でカラオケに行くと、何の曲を歌ったらいいか分からなくて、すごく緊張しちゃうんですよ（笑）。

「この曲みんな知ってるかな？」「流行りの曲を歌ったらいいのかな？」「歌っていてみんな楽しいかな？」っていっぱい考えちゃって、怯えながらカラオケをしていたんですけど、このときは、みんな好きな曲を歌ってくれていたから私も歌いやすかったし、みんなの歌声を聴けて楽しかった！ グループでやっていると全員で歌唱することが多いから、それぞれの歌声が聴けて楽しかったですね。

ポテトも頼んでおいしかった！ カラオケに行ったら絶対にポテトは頼む（笑）。みんなで食べながら歌ったり、さっちゃんがすごく盛り上げてくれたりして楽しかったな～♪

この4人は、結構カラオケに行くほうだと思うんですよ。だから、そうじゃない子のカラオケも、めちゃめちゃレアだから観てみたいなって思いますし、私もレギュラー化してほしい！ いろんなメンバーで観てみたいし、またこの4人でも行きたいな。にゃんも、めっちゃ歌うまかったな～！ やっぱり、にゃんはすごい。なんでもできる！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info