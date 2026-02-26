【心理テスト】あなたが一生「お金に困らない人」かどうかがわかる!? 「お金に困らない度」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「サンドイッチ」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 莉（れい）さん）お昼すぎ、パン屋さんへサンドイッチを買いに来たあなた。人気店なので、すでに売り切れているパンもたくさんありました。さて、サンドイッチはどのくらい残っていましたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 1個だけ2． 2～3個3． 5個以上4． 売り切れていたこの心理テストでわかることは、あなたの「お金に困らない度」です。「パン」は「財産」を意味しますが、一方でサンドイッチは「生活への工夫が必要なこと」を暗示しています。ここでどのくらいサンドイッチが残っていたかによって、あなたが人生において「お金を作るため頑張らなくてはいけないかどうか」がわかってしまうのです。あなたは、お金がちゃんと巡ってくる流れに乗れているようです。必要なお金に関しては、きちんとあなたのもとへ届いてくるでしょう。ただ、ひとり占めせず周囲への気前よさも大切にしましょう。ケチになった瞬間から、流れが変わってしまうかも。あなたは、日常的な余裕はしっかりあるでしょう。ただし、世の中が大きく変わったりした時の、準備が足りていないかも。少額でもコツコツ積み立てたり、資産運用を意識したりすることが、あなたの毎日をより安全にする鍵になりそうです。あなたは、ついつい今のことで考えがいっぱいになりがちかも。「なんとかなる」が口ぐせになっていませんか？楽観的なのは武器ですが、お金に関しては少し真剣になりましょう。小さな無駄遣いを見直すだけで、流れはがらりと変わります。あなたは、お金に対してネガティブなイメージがあるようです。「どうせ私には関係ない」という思い込みが、チャンスを遠ざけているかも。諦める前に一歩踏み出してみましょう。意外にも、素直に助けを求めることがお金の縁を引き寄せる近道です。お金はあくまで道具。うまく使いこなせるようになりたいものです。■監修者プロフィール：莉（れい）占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。霊感の強い家系に生まれ、占い師である母のもとで育つ。幼い頃から直感や目に見えない流れを自然に感じ取り、その感覚を磨いてきた。会社員として大手企業での社会経験を経たのち、鑑定師として本格的に活動。現在は年間1,000名以上を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai