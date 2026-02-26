「他を圧倒する動きを見せている」侍ジャパン、WBC連覇は困難になる！？　…

侍ジャパン 最新情報

井端和弘監督率いる侍ジャパンは、3月5日から大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する。大谷翔平選手や山本由伸投手など、多くの日本人メジャーリーガーを擁する日本代表だが、連覇の道のりは険しいようだ。米メディア『スポーツ・グリッド』のジョー・セルベンカ記者が言及した。

今回のWBCでは、日本の他にアメリカとドミニカ共和国が優勝候補だとみられている。アメリカはコービン・キャロル外野手の骨折による離脱があったものの、アーロン・ジャッジ外野手らの存在が際立っており、安定した戦力を誇っている。

ドミニカ共和国もフアン・ソト外野手やウラジミール・ゲレーロJr.内野手、マニー・マチャド内野手など、メジャー屈指の野手が揃っている。投手陣もサンディ・アルカンタラ投手やルイス・セベリーノ投手ら油断できない選手が並ぶ。

もちろん侍ジャパンも負けてはいない。大谷や山本に加え、前回大会は負傷で出場辞退となった鈴木誠也外野手や吉田正尚外野手、村上宗隆内野手、岡本和真内野手といった豪華な布陣で臨む予定だ。

熱が高まりつつあるWBCに向けてセルベンカ氏は「決勝戦が3月17日（日本時間18日）にマイアミで開催される中、3つの強豪国が他を圧倒する動きを見せている」と言及した。

