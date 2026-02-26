大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、36歳のフレディ・フリーマン内野手が今季も一塁レギュラーを務めるとみられている。年齢を考えると定期的に休養日が設けられても不思議ではないが、デーブ・ロバーツ監督はフル出場を示唆しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

フリーマンは昨季序盤に古傷の右足首を痛めるアクシデントがあったが、それでも全162試合中147試合に出場。打率.295、24本塁打、90打点といった数字を残している。

同メディアは「フリーマンは最近、引退まであと4年間はドジャースでプレーしたいという意向を示し話題となっている。しかし、殿堂入り級のキャリアの終盤に差しかかっても、楽をするつもりはないようだ。彼は今季レギュラーシーズン全162試合に出場したいと語っており、ロバーツ監督もその可能性は十分あるとの見解を示した」と言及。

続けて、「彼は162試合出場するつもりで準備すべきだと思う。多くの選手もそうあるべきだし、そこから状況に応じて調整していくものだ。でも、それが彼の本質なんだ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

