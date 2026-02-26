back number、サカナクション、Hey! Say! JUMP、Snow Man…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（2月21日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。2月21日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（2月21日（土）付）を発表しました。先週8位から2ランクダウン↓ 劇場版「僕の心のヤバイやつ」の主題歌として書き下ろされた楽曲が2週連続でランクイン。劇場版とコラボした同曲のミュージック・ビデオも公開されていて、劇場版の映像を曲の世界とリンクさせた特別編集版になっています。初登場！ 歌手デビュー40周年を迎えた今井美樹が、約8年ぶりにリリースしたオリジナルアルバム『smile（スマイル）』にされている楽曲で、さだまさしが作詞・作曲を担当しています。初登場！ 2月11日にリリースされた楽曲で、現在公開中の「新劇場版 銀魂 –吉原大炎上-」の主題歌です。先週の3位から4ランクダウン↓ テレビアニメ「メダリスト」第2期オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲が4週連続でランクイン。また、ファーストアルバム『HANA』が、2月23日（月・祝）に配信リリースされ、2月25日（水）にCDリリースされたばかり。初登場！ 昨年末に紅白歌合戦に出場したM!LKの新曲「爆裂愛してる」がランクイン。ストリーミングでの週間再生数は、自己最高初週再生数を記録しました。初登場！ 2月11日にリリースした楽曲で、現在、東京・六本木の国立新美術館で開催されている「テート美術館 ― YBA ＆ BEYOND 世界を変えた90s英国アート」の公式テーマソングとなっています。先週1位から3ランクダウン↓ ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで使用されたTBS系 スポーツ2026テーマ曲が2週連続ランクイン。初登場！ 2月11日にリリースされた通算36枚目となるシングルで、ドラマ「50分間の恋人」（ABCテレビ）の主題歌。こちらは前作を上回る初週売り上げで、36作連続でのシングル1位を記録しています。初登場！ 2月11日にリリースされた約1年ぶりの新曲で、加藤浩次さんが原作、脚本、監督を務めるドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」（中京テレビ・日本テレビ系）の主題歌として書き下ろされました。そして、今週の第1位は……？先週2位から1ランクアップ↑ NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろされた楽曲が、2週連続でランクイン。そして、ついに1位に！――番組ではほかにも、ゲストパートに花澤香菜さんが登場。2月18日にリリースされた新曲「Cipher Cipher」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ